Piața auto din România dă semne de revenire – Mașinile electrificate au fost 68% din vânzări. Chinezii de la BYD și Chery domină segmentele electric și plug-in hibrid

Datele privind evoluția pieței de vânzare a autoturismelor în mai arată continuarea unei tendințe de revenire a achizițiilor, luna mai marcând a treia lună consecutivă de creștere ușoară a înmatriculărilor, după evoluția pozitivă din martie și aprilie, conform datelor APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România).

”Luna mai confirmă consolidarea unei tendințe pozitive pe piața auto din România, marcând a treia lună consecutivă de creștere a înmatriculărilor de autoturisme noi, cu un avans de 7% față de aceeași lună a anului trecut. Este un semnal încurajator, însă trebuie privit în contextul evoluției din întregul an: după primele cinci luni din 2026, piața rămâne în scădere cu aproximativ 10%, ceea ce arată că recuperarea reculului înregistrat la începutul anului este încă în curs”, a declarat Dan Vardie, președintele APIA.

Continuă creșterea cotei de piață a autoturismelor electrificate. Rabla va finanța numai mașini produse în Europa

Potrivit acestuia, un element extrem de important în piața autoturismelor noi rămâne accelerarea procesului de electrificare.

”Autoturismele electrificate au ajuns la o cotă de piață de 68,5%, susținute de creșteri semnificative pe segmentele full-hybrid, plug-in hybrid și pur electric, confirmând orientarea tot mai clară a consumatorilor către tehnologii cu emisii reduse. În același timp, evoluțiile diferite înregistrate pe segmentele de vehicule comerciale arată că mediul economic rămâne prudent. Scăderea de 16% a vehiculelor comerciale ușoare și a minibuzelor sugerează că multe companii își mențin o atitudine rezervată în privința investițiilor, în timp ce segmentul vehiculelor grele și al autobuzelor se menține relativ stabil, cu o diminuare marginală de 1,2%. Pentru perioada următoare, evoluția pieței va depinde în mare măsură de predictibilitatea măsurilor economice și fiscale, precum și de lansarea la timp a programelor care susțin înnoirea și electrificarea parcului auto național”, a mai afirmat Vardie.

Principalele tendințe din luna mai 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de DGPCI:

Înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu +7% față de mai 2025;

Autoturismele “electrificate” au o creștere de +32%, realizând o cotă de piață de 68.5%, din care:

au o creștere de realizând o cotă de piață de din care: Autoturismele mild-hibrid (MHEV) înregistrează o creștere de +3.6%, cu o cotă de piață de 26%;

înregistrează o creștere de cu o cotă de piață de 26%; Autoturismele full-hibrid (FHEV) înregistrează o creștere de +37%, cu o cotă de piață de 23%;

înregistrează o creștere de cu o cotă de piață de 23%; Autoturismele plug-in hibrid (PHEV) au o creștere de +113%, cu o cotă de piață de 12%;

au o creștere de cu o cotă de piață de 12%; Autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o creștere de +88%, cu o cotă de piață de 7%;

Vehiculele comerciale ușoare plus minibus sunt în scădere cu -16%, iar cele grele plus bus în ușoară scădere -1.2%

Cele mai cumpărate mărci și modele, în luna mai

Cea mai cumpărată marcă rămâne Dacia, dar cu o cotă de piață în scădere, de 19% în mai în contextul contracției modelelor Dacia înmatriculate, care au fost doar 2.132, cu un minus de 19,5% față de mai 2025. Înmatriculările de mașini noi Dacia în luna mai versus aprilie sunt însă cu 421 unități mai numeroase (+24% față de aprilie).

Pe cele 5 luni scurse din acest an, înmatriculările de modele Dacia sunt încă scădere cu -40,7% (mai bine ca -45% în luna aprilie), în timp ce podiumul mărcilor în luna e completat de Toyota și Skoda – Sjoda a luat fața Volkswagen – care au avut creșteri în mai și înregistrează doar scăderi minore pe tot anul 2026, până în prezent.

La topul pe modele, Duster a continuat să domine piața, cu o revenire față de vânzările din aprilie (+34%), în vreme ce modelul full-hibrid Corolla al Toyota, extrem de popular pe piața locală, a continuat să crească în preferințe, cu un plus de +59,6% în primele 5 luni ale anului.

Modelul Logan al Dacia bifează o ușoară revenire față de lunile anterioare, dar la nivelul primelor 5 luni înregistrează o prăbușire majoră (-48% primele 5 luni față de primele 5 luni 2025), cu toate că se menține pe locul al treilea în topul pe modele.

Chinezii captează o parte bună din creșterea cotei de piață a motorizărilor electrificate: BYD e pe primul loc la full-electrice, la plug-in hibrid mărcile chineze sunt pe primele 2 locuri

În ceea ce privește avansul mărcilor chineze pe piața locală, trebuie punctat că BYD se clasează în 2026 pe primul loc în topul mărcilor la segmentul de motorizare electric. În anul 2026, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y cu 519 unități și o creștere de +250% față de anul precedent, BYD Dolphin Surf cu 381 unități și Tesla Model 3 cu 269 unități

În același timp, la categoria plug-in hibrid, mărcile chineze BYD și Chery sunt pe primele 2 locuri, top 3 modele vândute în primele 4 luni din 2026 fiind: BYD Seal U cu 321 unități, Chery Tiggo 8 cu 183 unități si Volkswagen Tiguan cu 171 unități.

În ceea ce privește autoturismele plug-in hibrid, mărcile chineze BYD și Chery sunt în continuare pe primele 2 locuri, top 3 modele din 2026 fiind condus de: BYD Seal U cu 386 unități, Chery Tiggo 9 cu 251 unități si Volkswagen Tiguan cu 238 unități.

La categoria full hibrid, adică autoturisme fără reîncărcare din surse externe, pe primul loc din top 3 din 2026 se află Toyota Corolla cu 1510 unități și o creștere de +67% față de anul precedent, urmat de Dacia Bigster cu 1121 unități și Toyota Yaris Cross cu 1081 unități.

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