Piața autoturismelor noi, pe minus în iulie – Chinezii de la BYD și Chery au avut cea mai bună lună de la intrarea în România – Dacia rămâne lider, dar în scădere

Piața auto a mașinilor noi continuă să se situeze în acest an sub anul precedent ca număr de înmatriculări noi, după o lună iulie cu o scădere de 28% a înmatriculărilor comparativ cu iulie 2025, conform datelor APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România).

După primele șapte luni din acest an, totalul înmatriculărilor de pe piața de autoturisme noi este în scădere cu -5,5%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Piața de vânzare a autoturismelor a fost lovită în ultimele 12 luni de măsurile fiscale de combatere a deficitului bugetar record din 2024, măsuri care au redus consumul și achizițiile mari (bunuri de folosință îndelungată), dar piața auto a înregistrat din primăvară încolo mai multe luni de revenire la nivel de achiziții. Luna iunie, de exemplu, a marcat a patra lună consecutivă de creștere a înmatriculărilor.





Iulie a înregistrat însă un recul față de iunie și față de iulie 2025, dar trebuie totuși notat că atât iunie 2026 cât și iulie 2025 au fost luni excepționale: în iulie anul trecut cumpărătorii au decis să nu mai aștepte programul Rabla, amânat până în toamnă, în timp ce iunie 2026 a fost o lună cu sfârșit de serie din cauza unor schimbări de reglementări pe piață, ceea ce a determinat un număr mult mai ridicat de livrări/înmatriculări.

Top 10 Mărci și Modele aduc și ele surprize și schimbări de preferințe în alegerile românilor – Chinezii de la BYD și Chery au avut cea mai bună lună de la intrarea pe piața românească

Conform analizei APIA, automobilele electrice continuă să câștige teren, cu o creștere susținută față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, mărcile chineze continuă să câștige teren, cu mărcile BYD și Chery având cea mai bună lună de la intrarea pe piața românească.

Principalele tendințe din iulie din piața auto:

înmatriculările de autoturisme noi au fost cu -28,2% mai puține comparativ cu iulie 2025.

au fost cu mai puține comparativ cu iulie 2025. autoturismele electrificate înregistrează o scădere de -20%, față de iulie 2025.

înregistrează o scădere de față de iulie 2025. autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de +58%, față de iulie 2025, ajungând la 821 unități.

înregistrează o creștere de față de iulie 2025, ajungând la 821 unități. chinezii de la BYD au avut cea mai bună a lună de la intrarea pe piața românească, urcând direct pe locul 5 în topul pe mărci, cu 672 unități înmatriculate.

au avut cea mai bună a lună de la intrarea pe piața românească, urcând direct pe locul 5 în topul pe mărci, cu 672 unități înmatriculate. Dacia continuă să fie liderul pieței, cu 3.286 de unități înmatriculate în iulie, în scădere cu –35,6%, de la 5.106 în luna excepțională iulie 2025;

Ca idee, Mercedes-Benz este singura marcă prezentă în clasamentul comparativ iulie 2026 vs. iulie 2025 care a înregistrat o creștere. BYD a intrat direct pe locul al cincilea, cu 672 de unități, reprezentând 5,8% din piață, iar Chery a ocupat locul al zecelea, cu 341 de unități. Comparativ, Hyundai și Suzuki, aflate în top 10 în iulie 2025, nu mai apar între primele zece mărci în iulie 2026, în timp ce Toyota, care are o ofertă substanțială de modele hibride, și-a păstrat locul tradițional în top, adică al doilea, cu 1.238 de unități înmatriculate, în scădere totuși cu –29,5%, de la 1.757 în iulie 2025.

Cel mai bine vândut model al chinezilor de la BYD pe piața locală, în luna iulie, a fost modelul SEAL U, în timp ce modelul Logan al Dacia a rămas pe primul loc în preferințele românilor după revenirea pe prima treaptă a acestui podium în luna iunie, după o perioadă mai dificilă. În topul pe modele, Dacia deține primele 3 trepte ale podiumului, iar noul model Bigster continuă să se situeze în partea de mijloc a topului, pe locul 6 în top 10.

De notat că piața locală înregistrează o creștere rapidă în ultima perioadă pe zona de hibride, cu o scădere a modelelor diesel și al celor full-electrice.

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