Îngrijorare mare la Bruxelles – China pune un picior în coasta Europei, cu investiții uriașe în Maroc

La Bruxelles crește îngrijorarea că miliardele de dolari pe care companiile chineze intenționează să le investească în Maroc ar putea transforma această țară nord-africană într-o rampă de lansare pentru produse puternic subvenționate, care amenință să inunde industria europeană, scrie FT.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat că investiția în Maroc este un simptom al eforturilor Chinei de a face față supracapacității industriale de pe plan intern prin „transbordarea” exporturilor către Europa prin intermediul altor parteneri comerciali.

„Devine o problemă foarte, foarte importantă pentru economia europeană”, a declarat Šefčovič pentru FT.

Pe fondul tensiunilor comerciale în creștere, Bruxelles își intensifică deja măsurile de protecție comercială atât împotriva Chinei, cât și a unor așa-ziși „substituenți comerciali”. Anul trecut, Comisia Europeană a decis că jantele de aluminiu exportate din Maroc erau „subvenționate în mod neloial” de către Rabat și de către Beijing, prin intermediul programului său de investiții în infrastructură „Belt and Road Initiative”.

Oficialii UE au afirmat că ar putea fi dificil să se facă distincția între o colaborare industrială autentică între China și Maroc și încercările de a eluda tarifele de import ale UE.

Subvenționarea companiilor chineze, tot mai greu de detectat

UE a impus tarife de până la 45% asupra vehiculelor electrice chinezești.

OCDE estimează că China subvenționează industria de trei până la opt ori mai mult decât țările membre ale organizației, folosind adesea împrumuturi cu dobândă redusă, greu de detectat și împotriva cărora este dificil să se ia măsuri.

Cu toate acestea, întreprinderile chineze care au participat la o conferință pentru investitori săptămâna trecută la Casablanca, cel mai mare oraș din Maroc, au susținut că țara este un nod cheie în lanțurile de aprovizionare auto europene. Atât Renault, cât și Stellantis, proprietarul Peugeot, au fabrici importante în Maroc, ceea ce complică orice măsuri de apărare comercială.

Junjie Cai, director de proiect la producătorul chinez de frâne APG, care va deschide în acest an o fabrică de 70 de milioane de dolari în zona Tanger Tech, a declarat că fabrica va combina forța de muncă și materialele locale cu aprovizionarea și tehnologia chineză.

„Companiile europene, marocane și chineze pot beneficia cu toții de avantajele acestei colaborări. De asemenea, aceasta asigură aprovizionarea cu materii prime la prețuri competitive, în apropierea fabricilor lor din Europa”, a declarat el.

Asociația Constructorilor Europeni de Automobile, grupul de presiune al industriei din UE, a refuzat să comenteze cu privire la potențialele provocări reprezentate de Maroc.

Fabrica APG se va alătura celor aproape douăsprezece întreprinderi chineze din zona Tanger Tech. O fabrică Sentury Tire este deja operațională, iar BTR New Material Group, cel mai mare furnizor mondial de anozi pentru baterii, are o fabrică în construcție.

Investițiile chineze în alte părți ale Marocului includ o gigafabrică de 1,3 miliarde de dolari a producătorului chinez de baterii Gotion High-tech, deținută în proporție de 25% de producătorul german de automobile Volkswagen, care se construiește în Kenitra, la 200 km de-a lungul coastei Atlanticului de la Tanger.

Mehdi Laraki, președintele Consiliului de Afaceri Maroc-China, a declarat că, de la începutul pandemiei de Covid-19, delegații de potențiali investitori chinezi au sosit în ritm de două-trei pe săptămână.

Zonele economice speciale, poarta de acces a Chinei pe piața UE

Argumentele Marocului pentru a atrage investitori străini includ o scutire de impozite pe profit pe o perioadă de cinci ani, o forță de muncă tânără, resurse de energie verde care să contribuie la reducerea obligațiilor fiscale legate de emisiile de carbon în UE și acces la 2,5 miliarde de consumatori prin intermediul a aproximativ 50 de acorduri naționale de liber schimb, inclusiv cu UE și SUA.

Aceste acorduri comerciale fără taxe vamale reprezintă un factor de atracție esențial pentru întreprinderile chineze, potrivit firmei de consultanță Fitch Solutions, care a menționat într-un raport publicat anul acesta că „delocalizarea producției în țări vecine” era considerată o modalitate de a reduce riscul legat de taxele vamale.

Ministrul comerțului din Maroc, Ryad Mezzour, a declarat în decembrie anul trecut că țara se așteaptă să aibă un „lanț valoric complet” capabil să deservească până la 500.000 de vehicule electrice pe an până la sfârșitul anului 2026.

Oficialii marocani resping sugestiile potrivit cărora zonele lor economice speciale vor deveni o poartă de acces pe ușa din spate a UE pentru surplusul de producție al Chinei, adâncind astfel criza de dezindustrializare din marile puteri industriale, precum Germania.

„Știm că UE discută despre politica industrială, dar considerăm că Marocul poate fi unul dintre cei mai buni parteneri în acest demers. Va fi o situație avantajoasă pentru toate părțile”, a declarat Yassine Elahyani, șeful departamentului de industrii emergente din cadrul Agenției Marocane pentru Investiții și Dezvoltarea Exporturilor.

Elahyani le-a reamintit investitorilor chinezi, la conferința de la Casablanca organizată de firma de avocatură Dentons, să respecte așa-numitele „reguli de origine”, care impun ca mărfurile să fie suficient transformate în Maroc pentru a putea fi exportate fără taxe vamale în UE.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că amploarea investițiilor chineze planificate în Maroc, cu aproximativ 6 miliarde de dolari anunțați de la începutul pandemiei, conform datelor firmei de consultanță Rhodium Group, va pune la încercare factorii de decizie europeni.

Ahmed Aboudouh, din cadrul programului pentru Africa de Nord al grupului de reflecție Chatham House, a afirmat că instabilitatea crescândă din Orientul Mijlociu a sporit atractivitatea țărilor din sudul Mediteranei pentru investitorii chinezi.

„China are capacitatea de a domina întregul lanț de aprovizionare vertical, de la prelucrarea fosfatului utilizat în fabricarea bateriilor, din care Marocul dispune de rezerve uriașe, până la fabricile de baterii, drumurile și căile ferate, precum și porturile în sine”, a declarat Aboudouh. „Acesta este motivul de îngrijorare al UE, și pe bună dreptate.”

O treime din exporturile Marocului, spre UE

Rabat nu poate ignora îngrijorările Bruxelles-ului. UE este cel mai mare partener comercial al Marocului, o treime din exporturile sale, în valoare de peste 26 de miliarde de euro în 2025, fiind destinate blocului comunitar. Peste jumătate din această sumă provenea din sectoarele utilajelor și transporturilor.

Bob Savic, șeful departamentului de comerț internațional al Global Policy Institute din Londra, a declarat că cazul jantelor de aluminiu ilustrează strategia Chinei de a folosi Marocul ca punte către UE pentru bunuri industriale de valoare medie, precum metalele și componentele auto.

„Materiile prime chinezești sunt transportate în Africa de Nord, sunt supuse unei prelucrări limitate și sunt apoi exportate către UE în cadrul acordurilor comerciale preferențiale”, a spus el, adăugând că majorarea tarifelor europene la produsele chinezești a stimulat această redirecționare.

„Această dinamică ar putea transforma Africa de Nord într-un spațiu economic mai disputat, unde eforturile UE de «reducere a riscurilor» [față de China] se intersectează cu strategiile chineze de externalizare a capacității industriale”, a spus Savic.

Un test decisiv va fi dacă UE va clasifica Marocul drept „european” în cadrul Legii privind accelerarea industrială (IAA), propusă recent de Comisie, care are scopul de a proteja baza industrială a blocului, aflată într-un proces de erodare rapidă. Dacă va fi adoptată, aceasta ar restricționa anumite achiziții publice la autovehicule și alte produse fabricate cu componente europene.

Bruxelles-ul discută, investițiile chineze accelerează

Asociația Europeană a Furnizorilor din Industria Auto (Clepa) a declarat că face deja presiuni pentru luarea de măsuri severe împotriva subvențiilor și a eludării tarifelor de către partenerii comerciali. Țările din afara UE ar trebui incluse în cadrul IAA doar dacă nu utilizează subvenții care denaturează concurența și au aceleași standarde de reglementare, a afirmat aceasta.

În timp ce dezbaterea de la Bruxelles continuă, construcția la Tanger Tech avansează rapid. Spre deosebire de alte părți ale Africii, amprenta chineză este redusă în jurul amplasamentului, datorită cerințelor stricte ale Marocului privind utilizarea forței de muncă locale.

Singurul semn al prezenței Chinei în afara perimetrului Tanger Tech este un grup de restaurante din satul din apropiere, cu casele sale simple din beton și străzile prăfuite, care pălesc în comparație cu clădirile albe și strălucitoare ale fabricii din zonă.

La „Roi des Nouilles”, sau „Regele tăițeilor”, muncitorii chinezi sorbeau din boluri aburinde între schimburi. Tânărul chelner Soussi Abd Chafi s-a alăturat celorlalți localnici în a saluta această investiție. „Șeful [chinez] e de treabă, încă învăț să gătesc mâncare chinezească, iar parcul aduce locuri de muncă în Maroc”, a spus el.

Înapoi la conferința de la Casablanca, Leo Luo, directorul de proiect pentru Africa de Nord al dezvoltatorului de parcuri industriale Holley Global, a spus că investitorii chinezi se concentrează pe ceea ce pot oferi consumatorilor europeni.

„Unii oameni au anumite avantaje, alții au altele. Ar trebui să lucrăm împreună. Este o piață globală”, a spus Luo. „China produce acum produse bune la prețul potrivit, nu înțeleg de ce se plânge cineva.”

Renault, una dintre companiile europene cu producție importantă în Maroc

Renault este una dintre companiile auto europene ce și-au mutat în Maroc, de mulți ani, producția unor modele, considerând că forța de muncă, inclusiv din România, a devenit prea scumpă.

Site-ul companiei arată că anul trecut, grupul a produs anul trecut la Tanger, următoarele autovehicule: 222.257 de unități Sandero 3, 53.647 Jogger și 49.052 Renault Express.

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