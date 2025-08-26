Pierderea locului de muncă și scăderea salariilor, principalele temeri ale angajaților români – studiu Raiffeisen

Aproximativ 6 din 10 angajați români sunt îngrijorați de stabilitatea locului de muncă până la pensie, ponderea fiind mai mare în rândul femeilor și a persoanelor de peste 40 de ani, conform unui sondaj publicat de Raiffeisen Bank.

Principalele temeri sunt legate de pierderea locului de muncă și de scăderea salariilor, pe fondul situației economice actuale, dar și de impactul evoluției tehnologiei și al inteligenței artificiale.

Aproximativ 3 din 10 români se așteaptă ca AI-ul și automatizarea să ducă la reducerea numărului de locuri de muncă, mai arată studiul.

Principalele temeri

Vârsta rămâne un factor important care influențează șansele de angajare și stabilitatea profesională. Conform aceluiași studiu, mulți angajați resimt efectul vârstei asupra șanselor de angajare. Riscul de a fi concediați din această cauză este menționat de 2 din 10 respondenți.

Evoluția inteligenței artificiale și a tehnologiei sunt, de asemenea, motive de îngrijorare pentru 30% dintre români, aceștia așteptându-se ca forța de lucru umană să fie înlocuită de către inteligența artificială sau prin automatizarea anumitor locuri de muncă.

Cele mai mari temeri rămân, însă, scăderea salariilor (54% dintre răspunsuri) și pierderea locului de muncă (49%), determinate de situația economică actuală, urmate de impactul evoluției tehnologice.

„Privim aceste schimbări efervescente nu ca pe obstacole, ci ca pe cele mai puternice pârghii pentru inovare și progres continuu. Pentru a ne consolida poziția de pionieri, am lansat în Raiffeisen programe de dezvoltare și specializare în competențe digitale și AI, pentru ca fiecare coleg să-și poată consolida abilitățile, să se simtă încrezător și să fie pregătit să domine viitoarea piață a muncii”, a declarat Irina Kubinschi, HR Director Raiffeisen Bank România, citată în comunicat.

Inteligența artificială – între oportunitate și amenințare

Studiul arată că inteligența artificială este percepută atât ca o oportunitate, cât și ca o amenințare pentru românii de peste 35 de ani.

Bărbații cred într-un procent mai mare (20%) că AI-ul nu va avea un impact semnificativ asupra pieței muncii, în timp ce 30% dintre respondenții cu vârste între 35 și 45 de ani se așteaptă la o scădere a numărului de locuri de muncă din cauza automatizării.

Angajații văd soluția în dobândirea de noi competențe, recalificări și identificarea de activități care pot fi dezvoltate alături de tehnologie. În acest sens, formarea digitală și programele de reconversie profesională devin priorități, pentru ca viitorul locului de muncă să fie protejat, nu amenințat, de evoluția AI.

Cercetarea, realizată de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Appinio, a fost efectuată la nivel național, prin metoda CAWI, pe un eșantion de 800 de persoane, în perioada iulie – august 2025.

