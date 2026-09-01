ING: Europa Centrală și de Est are un decalaj de productivitate de 30% față de media UE, dar poate recupera prin investiții și extinderea companiilor

Europa Centrală și de Est are încă un decalaj de aproximativ 30% în productivitatea pe oră lucrată față de media europeană, dar regiunea păstrează un potențial important de recuperare prin investiții, realocarea forței de muncă spre sectoare mai productive și extinderea companiilor, potrivit unei analize ING.

„Aceste regiuni păstrează un potențial enorm de recuperare”, arată analiza ING, care estimează că „aprof﻿undarea capitalului, realocarea lucrătorilor către sectoare cu productivitate ridicată și extinderea companiilor” pot contribui la închiderea decalajului de 30%.

România, Polonia și Bulgaria se numără printre economiile care au înregistrat cele mai mari creșteri ale productivității în regiune. Productivitatea muncii în cele trei țări s-a mai mult decât dublat între 2000 și 2024, calculată în termeni de paritate a puterii de cumpărare, potrivit ING.

100 de milioane de europeni, excluși din principalele comparații

ING susține că evoluția Europei Centrale și de Est este insuficient reflectată în analiza uzuală a decalajului de productivitate dintre Europa și SUA.

Raportul privind competitivitatea europeană elaborat de Mario Draghi, spre exemplu, nu include aceste țări în principalele sale grafice. Potrivit ING, România, Polonia și Bulgaria reprezintă împreună aproximativ 100 de milioane de europeni. „Graficele principale ale lui Draghi nu iau în calcul aceste țări”, arată analiza.

Raportul menționează într-o notă de subsol că includerea lor ar fi adăugat între 0,2 și 0,3 puncte procentuale la ritmul anual de creștere a productivității. „La un decalaj măsurat de 0,5 puncte procentuale în creșterea anuală, acest lucru reduce decalajul la jumătate”, notează ING.

„Performanța în materie de productivitate a țărilor care reprezintă aproximativ 100 de milioane de europeni merită mai mult decât o notă de subsol”, mai arată analiza.

Recuperarea productivității a fost rapidă

Creșterea productivității în Europa Centrală și de Est a fost susținută de acumularea de capital, transformarea structurii economiei și integrarea companiilor din regiune în lanțurile europene de producție. ING estimează că există în continuare spațiu pentru convergență, în special în condițiile în care firmele din regiune cresc și trec către activități cu valoare adăugată mai mare.

„Aprof﻿undarea capitalului” este unul dintre factorii indicați de ING, alături de „realocarea lucrătorilor către sectoare cu productivitate ridicată” și „extinderea companiilor”.

Potrivit analizei, aceste procese pot contribui la reducerea diferenței de productivitate pe oră lucrată față de regiunile europene mai performante.

Europa găzduiește și regiuni aflate la frontiera productivității

Economiștii ING subliniază că decalajul față de SUA nu este uniform la nivelul continentului. „Catch-up-ul este doar o parte a poveștii geografice”, notează ING. „Europa găzduiește, de asemenea, regiuni aflate la frontiera productivității.”

Printre acestea se numără regiuni din jurul unor mari centre economice europene, precum Paris și München, dar și Stockholm și anumite regiuni din Irlanda. Aceste regiuni combină niveluri ridicate de capital, forță de muncă specializată, activități de cercetare și dezvoltare și o concentrare a companiilor cu productivitate ridicată.

„Pentru investitori și companii, aceste regiuni oferă acces la ecosisteme mature, cu productivitate ridicată, care sunt bine poziționate pentru a beneficia de noi inovații și de creșterea productivității. Împreună cu potențialul de recuperare existent în alte regiuni ale Europei, acestea extind atractivitatea continentului pentru investiții”, notează economiștii băncii olandeze.

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