T1 2025: ING Bank România, profit net de 374 mil. lei, în creștere cu 8%

ING Bank România, una din cele mai mari bănci de pe piața locală, a înregistrat un profit net de 374 milioane de lei în primul trimestru din 2025, în creștere cu 7,8% față de primul trimestru din 2024, la venituri de 1 miliard de lei, potrivit unui comunicat al băncii.

Veniturile băncii au consemnat o creștere de 14,1% în primele 3 luni ale acestui an în ritm an/an, în timp ce activele totale au ajuns la 73,4 miliarde lei, o creștere de 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„În primul trimestru al anului, am reușit să înregistrăm o performanță bună, în ciuda contextului macroeconomic și politic provocator. Am continuat ritmul susținut de investiții în dezvoltarea de produse și servicii noi pentru clienții noștri. De la începutul acestui an, clienții antreprenori au posibilitatea de a deschide contul de companie integral online, fără a mai fi nevoie de drumuri suplimentare la bancă. Avem încredere în reziliența clienților noștri și ne păstrăm angajamentul de a le rămâne aproape”, a declarat Mihaela Bîtu, directorul general al ING Bank România, citată în comunicat.

Digitalizarea prinde avans

Instituția de credit a raportat o creștere de 15,9% a portofoliului de credite în T1 2025 vs. T1 2024, acesta atingând 45,4 miliarde de lei. În plus, pe segmentul companiilor, banca a mobilizat aproximativ 76,25 milioane euro finanțări sustenabile în primul trimestru din 2025.

În același timp, depozitele au crescut cu un ritm mult mai lent, cu o creștere doar de 3,2% an/an, la o valoare de 64 miliarde lei.

Banca punctează că produsele de investiții sunt din ce în ce mai accesate de către clienții săi.

„ING Home’Bank este un canal foarte important pentru accesarea produselor de economisire: din totalul produselor deschise în aplicație, 64% sunt conturi de economii și depozite la termen. De altfel, în primul trimestru din 2025, au fost accesate cu 9% mai multe produse în ING Home’Bank comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior”, mai transmite ING Bank România.

Aplicația Home’Bank este de altfel canalul principal prin care clienții persoane fizice ai băncii accesează servicii bancare, mai arată ING.

Clienții intră în aplicația mobilă, în medie, de 29 de ori pe lună

Astfel, în primele trei luni din 2025, 91% din totalul vânzărilor de produse bancare a fost realizat prin ING Home’Bank, în creștere cu 9% față de aceeași perioadă a anului 2024. În primul trimestru, 98% dintre clienții noi ai ING Bank au deschis relația folosind procesul de înrolare digital.

„85% dintre clienții activi preferă aplicația de mobil, aceasta fiind folosită în mod exclusiv de 9 din 10 utilizatori de Home’Bank. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, logările în Home’Bank au crescut cu 7%, iar aplicația este o parte importantă din rutina zilnică a clienților, cu o medie de 29 de accesări pe lună pentru fiecare client, adică aproape în fiecare zi. Cele mai frecvente activități sunt verificarea soldului, verificarea raportului de tranzacții și plățile. Plățile digitale au și ele o pondere importantă, cu 1 din 2 clienți digitali înrolați în cel puțin una din soluțiile de plată mobile (Apple Pay, Gpay, Garmin Pay), iar 4 din 10 plăți cu cardul sunt făcute cu ajutorul unui dispozitiv mobil (telefon sau ceas)”, se mai arată în comunicat.

(Citește și: ”Sistemul bancar a realizat un profit net de 3,7 miliarde lei în T1 2025”)

***