22 august, 2025

Infrastrutura de transport și reparațiile capitale au ținut pe plus construcțiile în S1

De Laurențiu Gheorghe

21 august, 2025

În primele șase luni din 2025, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 6,5% (serie ajustată). Reparațiile capitale au crescut cu 49,4% și construcțiile noi au avansat cu 5,7%.

Pe obiecte de construcţii, creşteri s-au înregistrat la construcţiile inginereşti (+12,7%) şi la clădirile rezidenţiale (+2,0%). Volumul lucrărilor de construcție la clădirile nerezidenţiale a scăzut cu 1,7%.

Cu toate acestea, dacă se analizează perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, se observă că lucrările de construcție la clădiri rezidențiale se află în declin, ajungând în iunie 2025 fiind cu 16% sub nivelul din 2021. Cele mai mari creșteri se înregistrează în cazul construcțiilor inginerești, aici având o contribuție majoră investițiile în infrastructură finanțate din fonduri europene și de la bugetul național.


Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 6,5%. Lucrările de reparaţii capitale şi lucrările de construcţii noi au crescut cu 49,4%, respectiv cu 5,7%. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 10,1%. 

În luna iunie 2025, comparativ cu luna anterioară, volumul lucrărilor de construcții a crescut în ansamblu cu 4,4%, iar față de aceeași lună a anului trecut avansul a fost de 5,4%.

Cititi si: Patronatele din construcții cer întâlnire cu premierul – unele dintre măsurile propuse ”riscă să blocheze șantierele”

©Copyright - SC Varianta Media SRL

