Infrastructura IT&C a STS, pregătită pentru alegerile locale parțiale de duminică

Serviciul de Telecomunicații Speciale informează că a pregătit sistemele informatice și de comunicații pentru desfășurarea, în condiții sigure și transparente, a alegerilor locale parțiale care vor avea loc duminică, în București, în județul Buzău, precum și în alte 12 orașe și comune din țară.

„STS a implementat cerințele operaționale stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică, în vederea utilizării aplicațiilor și sistemelor informatice de monitorizare a prezenței la vot, de prevenire a votului ilegal și de centralizare a proceselor-verbale. Și cu ocazia acestui scrutin, în data de 7 decembrie 2025, începând cu ora 7:00, pe site-ul https://prezenta.roaep.ro, cetățenii interesați vor putea urmări în timp real prezența la vot, precum și rezultatele cumulate, imediat după închiderea secțiilor, pe măsură ce sunt centralizate datele din procesele-verbale”, a precizat STS, sâmbătă, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, echipa de dezvoltare software a realizat integrarea cu sistemul de evidență a persoanelor al Ministerului Afacerilor Interne, pentru a permite consultarea domiciliului și a reședinței în cazul votanților care dețin carte electronică de identitate (CEI). Aceștia nu trebuie să prezinte alte dovezi ale domiciliului sau reședinței pentru verificarea dreptului de vot.

La nivelul infrastructurii IT&C utilizate la alegeri au fost aplicate măsuri proactive de prevenire și contracarare a riscurilor de securitate cibernetică și a eventualelor disfuncționalități tehnice, subliniază Serviciul de Telecomunicații Speciale.

„Reamintim că sistemele informatice puse la dispoziția AEP de către STS nu numără voturile; această operațiune este realizată exclusiv de membrii birourilor electorale. Sistemele IT au rolul de a semnala posibile situații de vot ilegal și de a asigura transparența prin afișarea publică a rezultatelor”, arată sursa citată.

Pentru organizarea alegerilor locale parțiale, STS a instruit aproximativ 3.000 de persoane desemnate de Autoritatea Electorală Permanentă să activeze în birourile secțiilor de votare și a pus la dispoziție infrastructura tehnică necesară – sisteme informatice securizate, echipamente de telecomunicații, tablete și telefoane.

Pe durata alegerilor, la nivelul STS va funcționa centrul de suport tehnic, destinat președinților secțiilor de votare și operatorilor de calculator, pentru acordarea de asistență în timp real pe întreaga durată a procesului electoral.

