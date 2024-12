Influencerii care l-au viralizat pe Călin Georgescu, audiați sub suspiciunea unor tranzacții ilegale

Mai multe persoane – influenceri şi membri ai staffului de campanie a lui Călin Georgescu – sunt audiate, vineri, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), sub suspiciunea unor tranzacții ilegale. Vineri dimineața s-au efectuat percheziții și la o firmă din Iași care ar deține platforma ce a fost folosită de acești influenceri.

Reamintim că primul clasat în primul tur al prezidențialelor anulate de CCR, Călin Georgescu, a declarat zero venituri și cheltuieli în campania electorală.

Autoritățile au descoperit însă că sume importante au fost rulate pentru a propaga mesajele acestuia pe rețelele sociale și mai mulți influenceri au recunoscut ulterior, public, faptul că au fost plătiți pentru a-l promova pe acest candidat pe care nu-l știau și al cărui program nu-l cunoșteau.

Toți cei implicați în aceste operațiuni sunt cercetați pentru a vedea dacă a existat o coordonare a finanțării ilegale, ei fiind culpabili și de evaziune fiscală, dacă sumele au circulat fără niciun act justificativ.

Toate persoanele care apar în acest dosar sunt verificate și de ANAF, în legătură cu posibile fapte de avaziune fiscală.

Printre cei audiați, un fost consilier guvernamental și fost președinte al Asociației organizatorilor de Cazinouri

Unul dintre cei audiaţi – fostul consilier guvernamental şi fost preşedinte al Asociaţiei Organizatorilor de Cazinouri din România, Sorin Constantinescu, a declarat, la ieşirea de la audieri, că statul nu înţelege cum funcţionează TikTok şi a vorbit despre donaţiile făcute de Bogdan Peşchir, cunoscut pe TikTok sub pseudonimul de bogpr.

Sorin Constantinescu este fondatorul Gaming Consulting, societate a pieței de consultanță în domeniul jocurilor de noroc, iar în 2011 a devenit directorul general al PokerFest Romania, organizator festivaluri de poker din Europa de Est.

Între 2012 si 2013, el a fost consilier al Directorului General din cadrul Companiei Nationale Loteria Română, iar în ianuarie 2020 a fost numit consilier guvernamental în echipa premierului Ludovic Orban.

„Cei din structurile statului nu înţeleg cum funcţionează TikTok-ul – mie dacă îmi place o postare eu pot să o repostez şi să plătesc cât vreau eu, fără să vă cer acordul. Asta nu înţelege statul român sau organele de anchetă, pentru că eu pot să plătesc o postare cu ce bani vreau eu, având bani, fără nicio problemă”, a spus Constantinescu.

El a precizat că are calitatea de martor în acest dosar şi, întrebat dacă ştie de donaţiile lui Bogdan Peşchir, a arătat că acestea sunt publice, cunoscute de peste un an şi ştie de ele, la fel ca mulţi alţi utilizatori de TikTok.

„Este foarte viral pe TikTok, deoarece de un an şi ceva el donează foarte mulţi bani. (…) A mai donat la foarte multă lume, inclusiv cazuri sociale, dar asta de un an şi ceva. El pe România este pe locul întâi dacă deschideţi contul de TikTok @bogpr. Nu-l cunosc personal, am înţeles că e un tânăr de vreo 30 de ani, a făcut foarte mulţi bani din criptomonede. Are câteva zeci, sute de milioane şi atunci pentru el un milion sau cât a donat el pe TikTok nu e o sumă reprezentativă”, a mai spus Constantinescu, citat de Agerpres.

El a adăugat că statul român ar trebui să intervină urgent în platforma respectivă şi să interzică cerşitul sau donaţia pe TikTok, lucruri care nu sunt reglementate în România, iar în China sau în alte ţări aceste chestiuni nu se întâmplă.

Întrebat despre declaraţiile lui Călin Georgescu legat de faptul că nu a cheltuit niciun ban pentru campania electorală, Constantinescu a arătat că, din moment ce acesta nu a cheltuit din banii săi, nu poate fi învinuit.

„Eu v-am zis, dacă eu vreau să plătesc la Lasconi, fără să o întreb pe ea, un milion de euro, puteam să plătesc şi după aia să fie acuzată că şi-a băgat în milion fără să îi declare. Aşa a fost şi cu cu Călin Georgescu – bogpr a ieşit acum o lună şi a zis ‘domne, eu am dat 300.000 pentru Georgescu pentru că îmi place mie de el”, a afirmat Sorin Constantinescu.

Bogda Peșchir, principalul finanțator identificat al campaniei lui Călin Georgescu

Joi, autoritățile au efectuat percheziţii informatice la sistemele electronice folosite de braşoveanul Bogdan Peşchir (36 de ani), cunoscut sub pseudonimul BogPR, cel care ar fi finanţat importantă parte din campania pe TikTok a candidatului Georgescu la alegerile prezidenţiale.

Conform procedurilor legale, Peşchir trebuie să fie prezent în timpul verificării probelor ridicate. Este vorba despre calculatoare, stick-uri şi alte dispozitive confiscate în urma percheziţiilor desfăşurate în week-end la Braşov. Atunci, anchetatorii au percheziţionat timp de 18 ore locuinţa şi firmele acestuia.

Pe de altă parte, reamintim că, după ce Călin Georgescu a câștigat primul tur al prezidențialelor și CSAT a discutat ingerința Rusiei, AEP a trimis Parchetului, Poliţiei şi ANAF o sesizare a unui cetățean ce reclama posibile încălcări ale legislaţiei electorale de către candidatul Călin Georgescu, singurul care a declarat că nu a cheltuit niciun leu în campania de succes.

În realitate, mai mulți influenceri au recunoscut că au fost plătiți pentru a difuza online mesaje de susținere a lui Călin Georgescu, bani încasați fără niciun act și care urmau să nu fie declarați la ANAF.

De asemenea, documentele CSAT desecretizate au arătat că cel mai important sponsor al lui Călin Georgescu, Bogdan Peşchir, ar fi sponsorizat ilegal cu aproximativ un milion de euro campania de pe TikTok a lui Călin Georgescu.

„Bogdan Peșchir afișează un nivel de trai care nu corespunde activităților derulate prin intermediul companiei deținute, respectiv DIGITAL ON-RAMP SOLUTIONS SRL Brașov, înființată în anul 2021. Anterior înființării societății, acesta a lucrat, ca programator în cadrul unor entități (GLOBAYA FINTECH SRL și BITXATM TEHNOLOGY SRL, ambele din Brașov) care sunt asociate cu domeniul criptomonedelor și sunt deținute, printre alții, Gabriel PRODĂNESCU (persoană care este și cetățean al Africii de Sud, unde a emigrat în 1995)”, conform unui document SRI discutat în CSAT.

Compania chinezescă TikTok a confirmat pentru SRI rolul pe care l-a avut Bogdan Peșchir în finanţarea promovării lui Călin Georgescu.

„Bărbatul a efectuat plăti în valoare de 381.000 de dolari, în perioada 24 octombrie – 24 noiembrie 2024, către utilizatori ai unor conturi de TikTok implicaţi în promovarea candidatului Călin Georgescu, inclusiv după data încheierii campaniei electorale. Acestea reprezintă încălcări ale politicilor TikTok și ale legislației electorale române”, afirmă SRI.

Avocații lui Bogdan Peșchir vor cere despăgubiri statului, întrucât i-au produs pierderi financiare uriașe prin confiscarea și blocarea criptomonedelor deținute. Pierderile au fost produse prin imposibilitatea tranzacționării acestor și volatilitatea lor foarte ridicată.

Conform Digi24, acestuia i s-au confiscat criptomonede în valoare de șapte milioane de dolari.

