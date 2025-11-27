cursdeguvernare

joi

27 noiembrie, 2025

La obiect

Cât ar fi fost inflația, în octombrie, fără majorarea TVA și a accizelor și fără renunțarea la plafonarea prețului la energie? – Răspunsul dat de analiștii BCR

De Mihai Gongoroi

27 noiembrie, 2025

Rata anuală a inflației, calculată prin Indicele Prețurilor de Consum (IPC), care s-a situat la 9,8-9,9% în ultimele 3 luni, ar fi fost în octombrie de 5,5%, în absența majorării cotelor de TVA și a nivelului accizelor de la 1 august și a expirării mecanismului de plafonare-compensare de la 1 iulie, conform unei analize a BCR.

Prin mecanismul de plafonare-compensare, prețurile la energie electrică au fost ținute artificial la niveluri scăzute pentru consumatorii casnici, cu costuri semnificative pentru bugetul de stat. După expirarea mecanismului de plafonare-compensare, facturile la energie au crescut cu aproximativ 60%, conform datelor INS.

BCR estimează că renunțarea la plafonarea prețului la energie electrică a avut impact de 2,6 puncte procentuale în rata anuală a inflației, mai mult decât majorarea TVA și a nivelului accizelor.

Rata inflației va rămâne la peste 9% în următoarele luni, conform prognozelor BNR

Per total, în urma deciziilor guvernamentale, rata anuală a inflației a accelerat puternic în a doua jumătate a anului, ajungând de la 5,7% an/an în luna iunie la 9,8% an/an în octombrie.


”Acest lucru vine pe seama unor șocuri pe partea ofertei care s-au produs în luni consecutive: eliminarea plafonării prețurilor energiei electrice începând cu luna iulie și creșterea TVA și accizelor care a avut loc în luna august. Estimăm că rata anuală a inflației a crescut cu aproape 2 puncte procentuale ca urmare a majorării taxelor indirecte și cu 2,6 puncte procentuale ca urmare a eliminării plafonării prețurilor energiei electrice. Rata anuală a inflației ar fi fost la 5,5% în luna octombrie, conform estimărilor noastre, în absența acestor șocuri”, arată analiștii BCR.

Faptul că valoarea ar rămâne încă mult peste intervalul țintă al BNR arată că presiunile inflaționiste fundamentale din economie rămân ridicate, mai precizează analiștii BCR.

”O decelerare bruscă a ratei anuale a inflației este de așteptat în lunile iulie și august anul viitor, când vor ieși din baza statistică lunile iulie și august de anul acesta”, adaugă analiștii.

(Citește și: ”Rata inflației, scădere marginală în octombrie și menținere pe palier în următoarele luni”)

***


Așteptările analiștilor pentru 2026: deficit bugetar de 7% din PIB, creștere sub 1% – ”Politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și a stabilității financiare și în anul următor”

 

BNR încheie 2025 cu dobânzile pe ”hold”, cu mult sub rata inflației. Semne de stagnare a activității economice în S2

 

Video / Mesajele lui Mugur Isărescu pentru economie: Fără scumpiri noi la energie, stabilitate pe curs, politica monetară rămâne pe loc / Guvernatorul cere ”reziliență și răbdare”

 

Mugur Isărescu, BNR: Nu cred că vom avea recesiune. Cursul nu va scădea sub 5 lei/euro. Piețele ne arată că avem un echilibru bun curs-dobânzi. Din vară n-am mai intervenit pentru a ajuta leul

