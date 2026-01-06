Inflația scade sub 2% în Germania. Cea mai mare economie europeană a depășit șocul energetic al ruperii de Rusia

Inflația din Germania, cea mai mare economie din zona euro, a înregistrat un ritm anual de creștere de 1,8% în decembrie, sub așteptările analiștilor și în scădere cu 0,5 puncte procentuale, de la 2,3% în noiembrie.

Ritmul creșterilor de prețuri resimțite de consumatori s-a temperat și este astfel sub ținta de 2% a Băncii Centrale Europene (BCE), ceea ce oferă un respiro consumatorilor germani și per total activității economice din zona euro și din cea mai mare economie europeană.

În ritm lună/lună, evoluția indicelui agregat al prețurilor de consum din Germania a fost pe zero, în condițiile scăderii costurilor cu energia și creșterii ușoare a costurilor cu produsele alimentare și ceva mai puternică a prețurilor cu serviciilor. Evoluția stagnantă la nivel lună/lună a permis scăderea ratei anuale cu 0,5 puncte procentuale, la 1,8% la final de 2025, grație unui efect de bază pozitiv.

La nivel de componente ale ratei anuale, conform Destatis, inflația la bunurile energetice a fost negativă, cu scăderi de prețuri la nivel agregat de -1,3% (în principal electricitate și costuri de încălzire), în timp ce inflația anuală a fost de +0,8% la capitolul bunuri alimentare și de +3,5% la capitolul servicii.

Prețurile gazelor au scăzut grație cantităților record de gaze trimise de SUA către Europa – MWh de gaz se vinde în debut de 2026 cu 27-28 €

În ciuda temperării inflației energetice, economia zonei euro continuă să treacă printr-o perioadă relativ dificil economic din cauza tarifelor de 15% aplicate de SUA pe exporturile europene și a avalanșei de importuri din China.

Datele confirmă totuși ipoteza că Germania – și prin extensie Europa în ansamblu – a depășit aproape integral șocul energetic al ruperii de Rusia, la aproape 4 ani de la declanșarea războiului rusesc împotriva Ucrainei.

Amintim că prețurile la gaze din Vest pentru un MWh de gaz aproape s-au întors în media deceniului trecut, asta în ciuda unor niveluri scăzute din punct de vedere istoric al stocurilor de gaze, adică al gazelor depozitate pentru la iarnă.

”Ultima dată când depozitele de gaze din Germania erau atât de scăzute în perioada aceasta a anului, prețurile angro la gaze erau de 175€/MWh. Acum sunt de 27€/MWh (față de media 2010–2019 de 21 €/MWh). Odată cu exporturi mai mari de LNG din SUA, Europa converge către prețurile gazelor din SUA”, arăta Daniel Kral, economist la Oxford Economics, într-o postare pe platforma X de la mijlocul lunii decembrie.

