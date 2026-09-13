Inflația coboară la cel mai redus nivel din iunie 2025: +6,2% în august, grație efectului de bază pozitiv. Excluzând combustibilii, indicele prețurilor de consum a stagnat în august

Indicele preţurilor de consum (IPC), la finalul lunii august 2026, a crescut comparativ cu luna iulie cu 2025 cu doar +0,22%, după o creștere de +0,58% în iulie față de iunie, rezultând o rată anuală de creștere a prețurilor de consum de +6,17%, în scădere de la +8,2% iulie și 10,4% în iunie, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).

Scăderea din ultimele două luni ale ratei anuale vine ca urmare a efectului de bază pozitiv, în contextul în care în august 2025 rata de creștere lunară a Indicelui Prețurilor de Consum a fost de +2,1%. Aceasta este a doua coborâre semnificativă din apropierea pragului de 10%, unde rata anuală a stat 11 luni.

Inflația de bază (CORE2 ajustat) – inflația generală din care sunt excluse prețurile administrate, elementele volatile, tutunul, alcoolul și energia electrică, indicator urmărit mai îndeaproape de BNR – a încetinit de asemenea puternic, la 6,2% în august, de la 8,2% în iulie.

Analiștii au anticipat decelerarea accentuată a inflației din această vară, în contextul în care majorările de taxe indirecte (cote TVA și nivelul accizelor) și liberalizarea prețurilor la electricitate din vara lui 2025 ies din baza statistică de comparație. De notat că, acum, la nivel de august 2026, tariful energiei electrice afișează o creștere anuală de doar 1,82% – față de creșteri de peste 50% în lunile ultimului an.

În plus, fără șocul petrolier cauzat de conflictul din Orientul Mijlociu, inflația ar fi scăzut cel mai probabil spre 5% în august, în contextul în care, an/an, prețul motorinei a crescut cu 34%, iar cel al benzinei cu 25% (raportat la august 2025), din cauza creșterii prețurilor la țiței.

De notat că o creștere de 10% a prețului petrolului (Brent) adaugă aproximativ 0,4 puncte procentuale la rata anuală a inflației.

Cum au evoluat prețurile. Excluzând combustibilii, indicele prețurilor de consum a stagnat în august

În ceea ce privește inflația de bază, inflația de bază a alimentelor a încetinit la 4,8%, de la 7,1%, marcând a opta lună consecutivă de temperare.

Inflația de bază la mărfurile nealimentare s-a redus la 5,1%, de la 6,5% în iulie, în timp ce inflația de bază a serviciilor a coborât la 11,0%, de la 13,4%.

În timp ce prețurile de consum au crescut cu 0,22% în august, în termeni lunari, la nivelul întregului Indice al Prețurilor de Consum (IPC), prețurile alimentelor au scăzut cu 0,71% față de luna precedentă, în principal pe fondul ieftinirii legumelor și fructelor.

În același timp, prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 0,61%, în principal ca urmare a scumpirii carburanților – excluzând combustibilii, inflația a stagnat în ritm lună/lună (a scăzut marginal, cu 0,08%).

Totodată, prețurile serviciilor au avansat cu 0,71% la nivel lună/lună, creșterea fiind mai generalizată.

În graficul de mai jos se pot observa contribuțiile componentelor indicelui IPC la evoluția inflației:





Erste și-a revizuit în jos prognoza de inflație, de la 6,9% în decembrie la 6,4% – Riscurile sunt ca inflația să fie mai mare

Analiștii BCR/Erste arată că înaintea publicării datelor pentru august, așteptarea era ca inflația de la finalul anului să ajungă la 6,9% în termeni anuali. După datele din august, analiștii și-au revizuit în jos prognoza și estimează în prezent că inflația va încheia anul la 6,4%.

”Continuăm însă să considerăm că balanța riscurilor este înclinată în sens ascendent. Prețurile globale ale petrolului continuă să exercite presiuni inflaționiste, în timp ce seceta severă și condițiile de pe piața energiei electrice se vor reflecta probabil în viitoarele date privind indicele prețurilor de consum. Componentele din afara inflației de bază au fost foarte volatile în ultima perioadă și vor continua să reprezinte o sursă importantă de incertitudine”, arată Vlad Ioniță, analist Erste/BCR.

Acesta punctează că așteptarea este ca inflația să rămână peste intervalul-țintă al BNR în 2027, cu o rată anuală a inflației de 4,3% la sfârșitul anului 2027.

Erste: BNR va ține pe loc dobânzile cel puțin până în mai 2027

În același timp, Ioniță arată că Erste se așteaptă ca BNR să mențină rata-cheie neschimbată la 6,50% până în luna mai 2027, când Consiliul de administrație al băncii centrale va aproba raportul asupra inflației din mai 2027.

”La conferința de presă din august, guvernatorul BNR a transmis piețelor un semnal surprinzător de clar, afirmând că discuțiile privind reducerea dobânzilor ar putea începe abia la începutul anului 2027. Evoluția viitoare a inflației va fi foarte relevantă în acest sens. Dacă inflația va coborî semnificativ sub nivelul ratei-cheie, o reducere a dobânzii în februarie ar putea rămâne în calcul. Totuși, având în vedere actualul context macroeconomic, riscurile privind perspectiva inflației rămân orientate în sus, iar în prezent considerăm că o reducere în luna mai este scenariul mai probabil. Creșterea economică slabă va reprezenta, de asemenea, un factor relevant”, mai arată Ioniță.

***