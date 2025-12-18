Inflația scade în SUA în noiembrie mai rapid decât așteptările analiștilor – Tarifele, principala cauză pentru care încă nu s-a ajuns la nivelul țintit de Fed

Prețurile de consum au crescut în SUA, în noiembrie, cu 2,7%, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, a comunicat joi Biroul de statistică al Departamentului Muncii (BLS). Economiștii chestionați de Reuters anticipau o rată a inflației de 3,1%.

BLS nu a publicat și evoluția lunară a IPC după ce blocarea activității guvernului timp de 43 de zile a împiedicat colectarea datelor pentru octombrie. Astfel că IPC pentru octombrie nu a fost publicat deoarece datele privind prețurile nu au putut fi colectate retroactiv.

Cea mai lungă închidere din istorie a avut un impact și asupra datelor privind piața muncii, guvernul nereușind să publice o rată a șomajului pentru octombrie. IPC a fost 3% în septembrie.

Creșterea IPC mai mică decât se aștepta a fost probabil rezultatul amânării colectării datelor la sfârșitul lunii, când comercianții cu amănuntul au oferit reduceri pentru sezonul de sărbători. Economiștii se așteaptă la o creștere în decembrie.

Taxele de import impuse de președintele Donald Trump au crescut prețurile multor produse, deși transferul tarifelor către consumator a fost gradual, firmele absorbind deocamdată parțial majorările de preț. Samuel Tombs, economist șef american la Pantheon Macroeconomics, a calculat că comercianții cu amănuntul au transferat aproximativ 40% din tarife până în septembrie, adăugând că „ne așteptăm ca această proporție să crească treptat la 70% până în martie și apoi să se stabilizeze”.

Inflația de bază (cu excepția prețurilor volatile ale alimentelor și energiei) a scăzut în noiembrie la 2,6% față de anul precedent (mult sub nivelul de 3% anticipat de majoritatea economiștilor) și cea mai scăzută valoare din martie 2021.

Inflația de bază

Rezerva Federală urmărește indicii prețurilor de consum personale pentru a-și atinge ținta de inflație de 2%.

Săptămâna trecută, oficialii Fed au redus rata dobânzii overnight de referință a băncii centrale a SUA cu încă 25 de puncte de bază, până în intervalul 3,50% – 3,75%, dar au semnalat că este puțin probabil ca costurile de împrumut să scadă și mai mult pe termen scurt, deoarece se așteaptă clarificări cu privire la direcția pieței muncii și a inflației.

Președintele Fed, Jerome Powell, a declarat reporterilor că „tarifele sunt cele care cauzează în cea mai mare parte depășirea țintei de inflație”.

Ar putea dura ceva timp până când consumatorii vor vedea prețuri mai mici datorită reducerii de către Casa Albă a taxelor vamale la unele bunuri, printre care carnea de vită, bananele și cafeaua, au declarat economiștii.

