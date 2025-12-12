Inflația rămâne în noiembrie sub pragul de două cifre, la 9,8% – Serviciile și mărfurile nealimentare, pe primele locuri la scumpiri

Rata anuală a inflației s-a stabilizat în noiembrie la un nivel ridicat, cu un ritm de creștere a prețurilor de consum de 9,8%, nivel similar cu cel din luna precedentă.

Creștere lunară a indicelui prețurilor de consum (IPC) a fost de 0,42% în noiembrie, după creșteri de 0,5% în octombrie și 0,36% în septembrie, potrivit datelor INS.

Inflația de bază (cu excepția prețurilor volatile ale alimentelor și combustibililor) a accelerat la 8,3% (an/an) în noiembrie, față de 8,1% (an/an) în octombrie.

BCR: Inflația se va situa la finele anului la 9,7%.

După ce va încheia anul cu o rată de 9,7%, BCR prognozează pentru anul 2026 o rată a inflației de 3,7%, anticipând o dezinflație accentuată în august, pe măsură ce impactul șocurilor recente pe partea ofertei dispare din efectul de bază al statisticii.

Până la sfârșitul lunii martie, plafoanele prețurilor la gazele naturale și adaosurile comerciale pentru anumite produse alimentare de bază sunt programate să expire. În opinia economiștilor, acești doi factori reprezintă principalele surse de incertitudine și ar putea induce riscuri în creștere pentru proiecția de sfârșit de an.

În noiembrie, cea mai mare influență asupra ratei anuale a IPC au avut-o scumpirile din domeniul serviciilor prestate populației (+11%) și mărfurilor nealimentare (+10,7%). Alimentele s-au scumpit în noiembrie cu 7,35%. În primele 11 luni ale anului, rata medie lunară a inflației a fost de 0,9% în cazul serviciilor și mărfurilor nealimentare și 0,6% la alimente.

Unde au fost cele mai mari scumpiri

În luna noiembrie, cele mai mari scumpiri la categoria servicii s-au înregistrat la biletele CFR (+18,6%), igienă și cosmetică (17,9%), reparații auto (+16,3%), transport urban (+13,4%) și asistență medicală (+13,3%).

Conform BNR, inflația CORE2 ajustată (inflația totală minus prețurile administrate, prețurile volatile, tutunul, alcoolul și electricitatea), care este urmărită îndeaproape de BNR, a accelerat ușor în noiembrie la 8,3%, de la 8,1% în octombrie. Inflația anuală a produselor alimentare de bază a rămas constantă la 8,3% în noiembrie, în timp ce inflația produselor nealimentare de bază a rămas aproximativ neschimbată la 4,9%. Serviciile de bază au accelerat la 10,4%, de la 10% în luna precedentă.

Economiștii BCR anticipează că inflația CORE2 până la sfârșitul anului 2025 va fi de 8,4%. În 2026, presupunând că nu vor exista alte șocuri neprevăzute, se preconizează că inflația de bază va încheia anul la 3,8% de la an la an, cu o traiectorie similară cu valoarea generală, datorită efectelor de bază.

BNR va aborda prudent politica monetară – Inflația mare va persista până la jumătatea lui 2026

În scenariul de bază, BNR prognozează o reducere a ratei dobânzii în prima jumătate a anului 2026. Se așteaptă ca banca centrală să adopte o abordare prudentă, așteptând să evalueze impactul eliminării plafoanelor de prețuri încă în vigoare la gazele naturale și la unele produse alimentare de bază înainte de a acționa. Conform acestei ipoteze, prima reducere ar avea loc probabil în luna mai.

„Niveluri ridicate ale inflației vor persista până la jumătatea anului viitor, urmând ca, odată cu ieșirea din baza de raportare a șocurilor recente, rata anuală să se reducă semnificativ – cu aproximativ 5 puncte procentuale în trimestrul III 2026.

Ulterior, procesul dezinflaționist va fi sprijinit de adâncirea deficitului de cerere și de temperarea treptată a așteptărilor inflaționiste. În aceste condiții, rata anuală a inflației IPC este estimată la 3,7% la sfârșitul anului 2026, revenind în intervalul țintei în primul trimestru din 2027 și coborând la circa 2,9% în trimestrul III 2027”, arată Raportul asupra inflației recent publicat de Banca Centrală.

Economiștii BCR se așteaptă la o relaxare de 125 de puncte de bază începând din mai, aducând rata de politică monetară la 5,25% până la sfârșitul anului. Dinamica inflației rămâne factorul determinant cheie pentru această perspectivă. Pe plan fiscal, condițiile ar putea susține reducerile anterioare. Dacă încrederea în perspectivele inflației se va consolida suficient în intervalul țintă, o reducere concentrată în avans nu poate fi exclusă, deoarece fereastra de oportunitate dintr-o perspectivă externă se va închide probabil până la jumătatea anului, piața stabilind doar 50 de puncte de bază de relaxare suplimentară din partea Rezervei Federale a SUA și a BCE, menținută în 2026.

***