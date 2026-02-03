Inflația la poarta fabricii accelerează la 6% la finele anului 2025 – Producția și furnizarea energiei s-au scumpit cel mai mult

Inflația industrială, pe total, a crescut din nou în decembrie 2025, la 6%, după ce în noiembrie încetinise la 4,71%. Prețurile industriale pe piața internă au crescut cu 6,54% în 2025, peste piața externă unde indicele prețurilor a crescut cu 4,66%.

Evoluția prețurilor pe marile grupe industriale arată o creștere peste media anului 2025, industria energetică unde scumpirile au fost de 8,42%.

Cea mai mică creștere s-a consemnat în cazul bunurilor de capital, unde scumpirile au fost de 3,89%.

Pe ramuri industriale, în interval de un an, creșteri mai semnificative s-au înregistrat la distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor (+11,32%) și la extracţia cărbunelui superior şi inferior (+11,13%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică și gaze s-a scumpit cu 10,32%, iar prețurile producției pentru repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor s-au majorat cu 9,18%.

Scăderi s-au înregistrat în cazul extracției petrolului și gazelor naturale (-2,41%), rafinarea petrolului (-2,59%) și fabricarea altor mijloace de transport în afară de rutier (-4,54%).

Inflația industrială arată cu cât cresc prețurile produselor la poarta fabricii în cadrul lanțului de aprovizionare.

Indicele prețurilor produselor industriale se referă la costurile de producție, de la energie și materii prime, până la transport, salarii și servicii conexe. Dacă o companie a achitat mai mult pentru electricitate, combustibili sau materiale, aceste sume suplimentare se vor regăsi în prețurile finale. De aceea, indicatorul este considerat un semnal de avertizare pentru prețurile la raft, care este resimțită în buzunarele populației.

***