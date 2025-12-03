Inflația industrială – creștere cu 8%, provocată de a industria energetică

Prețurile producției industriale (piața internă și externă), inflația industrială, au crescut în octombrie, în termeni anuali, cu 8%, arată datele publicate miercuri de INS. Comparativ cu luna precedentă, prețurile la poarta fabricii au urcat în octombrie cu 1%.

Creșterea prețurilor la energie, efectele persistente ale creșterii impozitelor indirecte și creșterea costurilor în general au fost în spatele creșterii costurilor de producție în industria prelucrătoare. Unele dintre aceste creșteri de costuri au fost transferate către clienți, deși într-un ritm limitat.

Pe marile grupe industriale, cele mai mari creșteri ale prețurilor în noiembrie au fost consemnate în industria energetică +16,6% (an/an) și cu 2,37% (lună/lună), urmată de industria bunurilor de uz curent +6,2% (an/an) și 0,5% (lună/lună). În industria bunurilor de folosinţă îndelungată scumpirile au fost de +4,91%â, industria bunurilor intermediare +3,7% şi industria bunurilor de capital +2,83%.

În funcţie de domenii de activitate, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, a consemnat un salt al preţurilor de 20,54%, în octombrie 2025 faţă de luna similară din anul anterior, în timp ce distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare a raportat o creştere de 11,48%. De asemenea, indicii preţurilor producţiei industriale au crescut în industria prelucrătoare cu 3,62%, iar în industria extractivă cu 3,41%.

România – cea mai mare inflație industrială anuală din UE

În octombrie 2025, comparativ cu septembrie 2025, prețurile producătorilor industriali au crescut cu 0,1% atât în ​​zona euro, cât și în UE, conform primelor estimări ale Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. În septembrie 2025, prețurile producătorilor industriali au scăzut cu 0,1% atât în ​​zona euro, cât și în UE.

În octombrie 2025, comparativ cu octombrie 2024, prețurile producătorilor industriali au scăzut cu 0,5% în zona euro și cu 0,2% în UE.

Cele mai mari scăderi anuale ale prețurilor producătorilor industriali pe piața internă au fost înregistrate în Luxemburg (-5,6%), Irlanda (-3,6%) și Austria (-2,6%). Cele mai mari creșteri au fost observate în Bulgaria (+17,6%), România (+9,4%) și Suedia (+4,9%).

