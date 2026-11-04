Inflația industrială a accelerat până la cea mai mare valoare de după martie 2023

Prețurile producției industriale, sau inflația industrială, au crescut în septembrie cu 2,6% comparativ cu luna precedentă și cu 13,8% față de aceeași lună a anului trecut. Cifrele reprezintă cea mai accelerat avans lunar din martie 2023.

Impulsul a fost dat de scumpirea energiei, prețurile crescând 6,6% într-o singură lună sau cu 25% comparativ cu septembrie 2025.

Produsele rafinate din petrol, în principal benzina și motorina s-au scumpit în septembrie cu 14,3% față de august și cu aproape 85% comparativ cu aceeași lună a anului trecut, pe fondul creșterii prețului țițeiului la nivel global.

În domeniul extracției de petrol și gaze prețurile au urcat cu 14,3% față de luna precedentă și cu 34,5% comparativ cu anul precedent.

În domeniul producției și furnizarea de energie electrică, termică și gaze creșterile au fost de 5,3% față de luna august și de 17,7% în termeni anuali.

Aceste prețuri ale energiei și carburanților se transmit cu o oarecare întârziere înspre industria prelucrătoare, unde în septembrie scumpirile au fost mult mai moderate.

Astfel, scumpirile lunare la bunurile intermediare au fost de 0,34%, cele de capital cu 0,38%, cele de folosință îndelungată cu 0,3%, iar cele de uz curent cu 0,54%.

În restul industriei, septembrie a fost o lună liniștită. Bunurile intermediare s-au scumpit cu 0,34%, cele de capital cu 0,38%, cele de folosință îndelungată cu 0,31%, iar cele de uz curent cu 0,54%. Substanțele și produsele chimice s-au ieftinit chiar ușor, cu 0,4%.

În termeni anuali, scumpirile sunt semnificative și exercită presiuni inflaționiste pentru prețurile la raft. Comparativ cu luna septembrie a anului trecut bunurile intermediare s-au scumpit cu 12%, produsele metalurgice și cele din cauciuc și mase plastice cu câte 15,6%, iar produsele chimice cu 15%. De remarcat că aceste industrii sunt caracterizate de consumuri mari energetice și dependente de materii prime care s-au scumpit.

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