Inflația industrială a accelerat în august până la 3,2% – urmează transferul în prețurile de consum

TVA-ul majorat de la 1 august, precum și a altor taxe s-au reflectat în prețurile la poarta fabricii, care au săltat semnificativ în termeni anuali.

Creșterea prețurilor producției industriale pe total (piața internă și piața externă), sau inflația industrială, a fost în august 3,2%, față de aceeași lună din 2024, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică. În iulie, inflația industrială a fost de 2,5%. În schimb, raportat la luna iulie din acest an, în august prețurile producției industriale au scăzut cu 0,6%, pe fondul prețurilor mai scăzute la materiile prime energetice (-2,75%), cu pondere mare în total.

Inflația industrială se transmite către consumatorul final pe măsură ce mărfurile ajung pe raft, ceea ce înseamnă că deocamdată creșterea prețurilor de consum nu dă semne că s-ar domoli în lunile următoare.

Cea mai mare creștere a prețului în termeni anuali s-a înregistrat în sectorul captarea, tratarea şi distribuţia apei, unde scumpirea a fost de 11%, urmată de fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, cu 10%.

Evoluția prețurilor la poarta fabricii a fost pe piața internă (+3,12%) a fost foarte apropiată de piața externă (+3,42%).

În funcție de marile grupe industriale, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în industria bunurilor de uz curent (+6,14%), urmată de industria bunurilor de folosință îndelungată (+4,38%) și a celor intermediare (+4,32%). Cele mai mici creșteri s-au înregistrat în industria energetică (+1,27%) și a bunurilor de capital (+2,44%).

Pa marile ramuri industriale, cea mai mare creștere anuală a prețurilor a fost consemnată în industria prelucrătoare (+3,32%), urmată de industria extractivă (+3,21%). În domeniul producției și furnizării energiei electrice și termice, prețurile au crescut în august cu 2,9%.

Indicele prețurilor producției industriale – Variație anuală (%)

