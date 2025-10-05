cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

5 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Inflația industrială a accelerat în august până la 3,2% – urmează transferul în prețurile de consum

Rss
De Laurențiu Gheorghe

5 octombrie, 2025

TVA-ul majorat de la 1 august, precum și a altor taxe s-au reflectat în prețurile la poarta fabricii, care au săltat semnificativ în termeni anuali.

Creșterea prețurilor producției industriale pe total (piața internă și piața externă), sau inflația industrială, a fost în august 3,2%, față de aceeași lună din 2024, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică. În iulie, inflația industrială a fost de 2,5%. În schimb, raportat la luna iulie din acest an, în august prețurile producției industriale au scăzut cu 0,6%, pe fondul prețurilor mai scăzute la materiile prime energetice (-2,75%), cu pondere mare în total.

Inflația industrială se transmite către consumatorul final pe măsură ce mărfurile ajung pe raft, ceea ce înseamnă că deocamdată creșterea prețurilor de consum nu dă semne că s-ar domoli în lunile următoare.


Cea mai mare creștere a prețului în termeni anuali s-a înregistrat în sectorul captarea, tratarea şi distribuţia apei, unde scumpirea a fost de 11%, urmată de fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, cu 10%.

Evoluția prețurilor la poarta fabricii a fost pe piața internă (+3,12%) a fost foarte apropiată de piața externă (+3,42%).

În funcție de marile grupe industriale, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în industria bunurilor de uz curent (+6,14%), urmată de industria bunurilor de folosință îndelungată (+4,38%) și a celor intermediare (+4,32%). Cele mai mici creșteri s-au înregistrat în industria energetică (+1,27%) și a bunurilor de capital (+2,44%).

Pa marile ramuri industriale, cea mai mare creștere anuală a prețurilor a fost consemnată în industria prelucrătoare (+3,32%), urmată de industria extractivă (+3,21%). În domeniul producției și furnizării energiei electrice și termice, prețurile au crescut în august cu 2,9%.

Indicele prețurilor producției industriale – Variație anuală (%)

Cititi si: Inflația industrială – creștere chiar înaintea introducerii TVA mărit si a noilor taxe și accize

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Inflația industrială – creștere chiar înaintea introducerii TVA mărit si a noilor taxe și accize

Inflația industrială se temperează – doar 0,9% an/an în luna mai, trasă în jos de prețul petrolului

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți