Rata anuală a inflației în zona euro a urcat în octombrie la 4%, de la 3,8% în septembrie. În aceeași lună a anului trecut inflația era de 2,1%.

Aceeași tendință de creștere a fost observată la nivelul întregii Uniuni Europene, conform celei mai recente estimări publicate de Eurostat. În Uniunea Europeană inflația a fost de 4% în octombrie 2026, în creștere de la 3,8% în septembrie. În octombrie 2025, rata inflației în UE a fost de 2,5%.

Această accelerare a inflației în octombrie marchează cel mai ridicat nivel înregistrat din septembrie 2023, atât în ​​țările din zona euro, cât și în ansamblul celor 27 de state membre.

Rata anuală a inflației în octombrie 2026 – IAPC (%)

Presiunea inflaționistă ridicată din zona euro, în luna octombrie, a fost cauzată, în principal, de o creștere anuală de 21% a prețurilor la energie (față de 19% în luna precedentă), în timp ce prețurile alimentelor proaspete au urcat cu 4,6% (comparativ cu 4% în septembrie).

Totodată, prețurile bunurilor industriale neenergetice au crescut cu 1,2% față de anul precedent (față de 1,1% în luna anterioară), iar serviciile s-au scumpit cu 3,3% – o majorare cu 0,1 puncte procentuale mai mare decât în ​​septembrie.

Evoluția ratei inflației – IAPC – în zona euro

Astfel, dacă se exclude componenta energetică, inflația în zona euro s-a menținut la 2,3%. Inflația de bază, care, pe lângă energie, exclude și impactul alimentelor proaspete, al alcoolului și al tutunului, a crescut ușor, cu o zecime, până la 2,6%.

Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Suedia (0,6 %), Cehia și Danemarca (ambele cu 2,1 %). Cele mai ridicate rate anuale au fost consemnate în România (7,0 %), Lituania (6,1 %) și Bulgaria (5,9 %). Comparativ cu luna septembrie 2026, rata anuală a inflației a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în două și a crescut în șaisprezece.

Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC) este un indicator standardizat folosit pentru măsurarea inflației și a stabilității prețurilor în statele membre ale Uniunii Europene și în Zona Euro.

Acesta permite compararea precisă a ratelor inflației între țările UE, deoarece este calculat pe baza unei metodologii statistice unitare.

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