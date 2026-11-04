Inflația în zona euro – Cele mai mari scumpiri din ultimii 3 ani – BCE se apropie de o nouă majorare a dobânzilor în decembrie

Prețurile din zona euro au urcat în octombrie cu 4% în termeni anuali, dând și mai multe argumente în favoarea unei noi majorări a dobânzilor de către Banca Centrală Europeană la reuniunea din decembrie, în ciuda faptului că inflația de bază se menține constantă.

Conformei primei estimări a Eurostat pentru IPC-ul din zona euro, acesta a ajuns în octombrie la 4% în ritm anual, față de 3,8% în septembrie – cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Ultima dată când inflația a fost mai mare a fost în septembrie 2023 (4,3%)

Inflația de bază, în schimb, a rămas neschimbată, la 2,5%, semnalând o propagare limitată a prețurilor mai mari de la energie către restul economiei.

Costurile cu energia au urcat cu 20,8%

Oficialii au declarat că această creștere s-a datorat, în mare parte, majorării accentuate a costurilor cu energia, inflația în sectorul energetic urcând la 20,8%, față de 18,9% în luna septembrie. Europa, un importator net de energie, este vulnerabilă la șocurile energetice externe și a înregistrat o creștere constantă a prețurilor de la începutul războiului din Iran.

De asemenea, inflația a variat în cele 21 de economii din zona euro: Lituania a înregistrat cea mai ridicată rată a inflației, de 6,1%, în timp ce Malta a avut cea mai scăzută rată, de 2,3%. În toate țările din zona euro, inflația s-a menținut peste ținta de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană.

Banca Centrală Europeană a menținut rata dobânzii de referință la 2,5% luna trecută, după o majorare de 25 de puncte de bază în septembrie.

Slăbiciunea Franței încurcă deciziile BCE

Robert Mertens, analist senior pentru piețele globale de capital în cadrul Validus Risk Management, a avertizat că „instabilitatea persistentă de pe piața obligațiunilor franceze limitează marja de acțiune a BCE” și capacitatea băncii de a ține inflația sub control.

„Dacă tensiunile politice din Franța s-ar atenua, BCE ar putea adopta o strategie mai agresivă de majorare a dobânzilor”, a declarat el. „Dacă BCE reușește să implementeze o politică monetară mai restrictivă comparativ cu Rezerva Federală, am putea asista la o consolidare a monedei euro și la o apreciere a acesteia în raport cu dolarul,” scrie CNBC.

Privind spre viitor, evoluția inflației generale rămâne puternic influențată de războiul din Orientul Mijlociu și de prețul petrolului. În plus, debutul sezonului de încălzire, coroborat cu nivelurile scăzute ale stocurilor de gaze, va duce la creșterea prețurilor la gaze în săptămânile următoare, ceea ce se va traduce prin prețuri mai mari pentru consumatori la începutul anului viitor, anticipează economiștii ING Bank.

„O să fie rău, înainte să fie bine”

Așteptările privind prețurile, atât în industria prelucrătoare, cât și în sectorul serviciilor, au crescut din nou, rămânând totuși sub nivelurile înregistrate în aprilie și mai. „Prin urmare, ne așteptăm ca situația să se agraveze înainte de a se îmbunătăți”, consideră Carsten Brzescki, economist șef al departamentului macro de la ING Bank.

Oricât de îngrijorător ar părea acest lucru, contextul inflaționist actual rămâne, din punct de vedere structural, diferit de valul inflaționist din 2022. Atât disponibilitatea, cât și capacitatea financiară a consumatorilor de a suporta prețuri mai mari sunt mult mai reduse decât în ​​2022. În consecință, companiilor le va fi dificil să transfere costurile de producție mai ridicate consumatorului final; în schimb, ne putem aștepta la o comprimare a marjelor de profit.

Motive pentru majorarea dobânzilor BCE

Pentru BCE, datele privind inflația de astăzi oferă argumente atât în ​​favoarea unei politici monetare mai restrictive, cât și în favoarea unei abordări mai moderate.

Inflația este în mod clar peste nivelul prevăzut în scenariul de bază al BCE din septembrie, ceea ce susține necesitatea unei noi majorări a dobânzilor. Pe de altă parte, inflația de bază temperată indică o propagare foarte limitată a prețurilor ridicate la energie către restul economiei, sugerând prudență în ceea ce privește majorări prea agresive.

Având în vedere comentariile președintei BCE, Christine Lagarde, din cadrul conferinței de presă de săptămâna trecută – și faptul că „direcția este clară” – cifrele de astăzi aduc banca centrală cu un pas mai aproape de o majorare a dobânzilor în luna decembrie.

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