Inflația din zona euro – scădere în ianuarie, cel mai mic nivel din septembrie 2024 încoace

Inflația din zona euro s-a diminuat în prima lună a anului, arată datele Eurostat publicate miercuri, intrând într-o perioadă de stabilitate despre care majoritatea economiștilor crede că va dura cel puțin un an și va determina Banca Centrală Europeană să mențină dobânzile neschimbate.

Creșterea prețurilor la raft în cele 21 de țări care utilizează euro a scăzut la cel mai mic nivel din septembrie 2024, ajungând la 1,7% în ianuarie, efect al scăderii prețurilor la energie. Încetinirea inflaţiei în zona euro se explică în principal prin preţurile la energie, care au înregistrat un declin accelerat de 4,1% luna trecută, după o scădere de 1,9% în ultima lună a anului trecut.

Nivelul inflației din ianuarie a fost în conformitate cu așteptările economiștilor. În decembrie 2025, rata inflației din zona euro a fost de 1,9%.

Însă un indicator cheie, inflația de bază (excluzând prețurile volatile – energia, alimentele, alcoolul și tutunul) a scăzut mai mult decât se anticipa la 2,2% de la 2,3% în decembrie, pe măsură ce tarifele din sectorul serviciilor prestate populației au continuat să scadă.

Este puțin probabil ca datele publicate de Eurostat să declanșeze vreo acțiune imediată din partea BCE, care se așteaptă să mențină ratele dobânzilor constante la ședința de politică monetară de joi și în continuare până la sfârșitul anului 2026.

„Având în vedere inflația de bază care rămâne totuși ridicată și așteptările că economia zonei euro își va reveni pe parcursul acestui an, credem că cel mai probabil BCE va menține ratele dobânzii neschimbate în viitorul previzibil”, a declarat Diego Iscaro, șeful departamentului de economie europeană la S&P Global Market Intelligence, citat de Reuters.

Inflația se situează în jurul valorii de 2% timp de cel puțin un an, după un val de creșteri de prețuri alimentate de redresarea economiei după pandemia de COVID-19 și de invazia Rusiei în Ucraina în 2022, care a dus la criza energetică.

Economiștii sunt împărțiți în ceea ce privește dacă următoarea mișcare a BCE va fi o reducere sau o creștere, unii factori de decizie din BCE afirmând recent că ambele mișcări sunt la fel de probabile.

O apreciere recentă a euro față de dolar, parțial ca răspuns la politicile imprevizibile ale președintelui american Donald Trump și la îngrijorările legate de independența Rezervei Federale, a alimentat unele discuții în piață despre o reducere a ratei dobânzii.

„Inflația sub țintă și consolidarea monedei euro sunt aspecte care ar putea determina BCE să se gândească de două ori înainte de a menține o poziție stabilă”, a declarat Melissa Davies, economist la Redburn Atlantic.

