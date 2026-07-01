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Europa & Lumea

Inflația din zona euro încetinește peste așteptări, pe măsură ce prețul petrolului scade

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De Razvan Diaconu

1 iulie, 2026

Rata inflației în zona euro a scăzut în iunie la 2,8% de la 3,2% în mai. Reducerea prețurilor la petrol și o economie lentă, riscurile inflaționiste se diminuează, scriu analiștii de la ING Bank.

Reducerea inflației din iunie s-a datorat parțial scăderii prețului petrolului, care începe să se transfere în prețuri mai mici la pompă pentru carburanți. Inflația în cazul energiei a scăzut de la 10,8% în mai, la 8,7% în iunie. Și pentru că prețurile benzinei și motorinei reacționează mai lent la prețul petrolului în scădere decât în ​​timpul unei creșteri, acest lucru înseamnă probabil că, la nivelurile actuale ale prețului petrolului, se manifestă o presiune descedentă și în iulie asupra inflației energetice pentru consumatori.


„Pe de altă parte, întrebarea este dacă nivelurile actuale favorabile ale prețului petrolului pot persista. După cum au aflat olandezii și germanii la Cupa Mondială, entuziasmul temporar se poate transforma rapid în tristețe dacă fundamentele rămân instabile. Dar chiar și la prețuri ceva mai mari, se pare că cele mai negative scenarii au devenit mai puțin probabile”, se arată în nota ING.

Inflația de bază a scăzut, de asemenea, în iunie, de la 2,6% la 2,4%. Și, având în vedere că întreprinderile au înregistrat o creștere a costurilor de producție, inflația de bază va crește probabil în continuare înainte de a intra pe panta descedentă. Însă, odată cu scăderea prețurilor petrolului, va deveni mai dificil să se transfere prețurile mai mari către consumatorii finali.â

Datele sondajelor privind intențiile de stabilizare a prețurilor în industrie și servicii au relevat deja o relaxare. Atât PMI, cât și sondajul privind sentimentul economic al Comisiei Europene au indicat o diminuare a așteptărilor privind prețurile de vânzare în iunie. Și, având în vedere că economia rămâne lentă pentru moment, iar creșterea salariilor nu prezintă semne imediate de inflamare, terenul propice pentru aprinderea inflației s-ar putea să nu fie atât de fertil pe cât se credea anterior.

Pentru BCE – aflată în prezent la reuniunea sa anuală din Sintra, Portugalia – perspectivele par să devină mai moderate. Președinta Christine Lagarde a deschis conferința spunând că BCE nu trebuie să fie la fel de fermă ca în 2022 pentru a combate inflația. Dar, având în vedere că incertitudinea cu privire la acordul din Orientul Mijlociu persistă, BCE își va acorda ceva timp pentru a vedea cum evoluează lucrurile și dacă este încă necesară vreo modificare a dobânzii.

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