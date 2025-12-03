Inflația din zona euro crește în noiembrie – BCE amână tăierea dobânzilor

Prețurile au crescut peste așteptări luna trecută în zona euro, întărind convingerile că Banca Centrală Europeană nu va mai efectua prea curând noi tăieri ale dobânzilor, arată datele Eurostat publicate marți.

Inflația în cele 20 de țări care folosesc moneda unică a crescut la 2,2% de la 2,1% cu o lună înainte, oscilând în apropierea obiectivului de 2% țintit de BCE pentru cea mai parte a acestui an, deoarece scăderea prețurilor la energie a compensat presiunile încă robuste asupra a prețurilor interne, în special servicii, conform Reuters.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și combustibili, s-a menținut constantă la 2,4% pe fondul creșterii accelerate a tarifelor la servicii, dar și al cifrelor moderate în cazul bunurilor de folosință îndelungată. Eurostat confirmă opinia BCE că inflația este adusă în cea mai mare parte sub control, iar factorii de decizie de politică monetară au suficient timp să urmărească evoluția prețurilor pentru a lua în considerare măsurile ulterioare.

BCE nu a mai modificat dobânda-cheie din luna iunie

Christine Lagarde a subliniat săptămâna trecută confortul BCE față de actualele sale setări de politică monetară, declarând într-un interviu televizat că „suntem într-o poziție bună, având în vedere ciclul inflaționist, pe care am reușit să-l ținem sub control” și că dobânzile sunt „la nivelurile corecte”.

Investitorii și economiștii sunt de acord. Aceștia consideră că BCE își va menține rata dobânzii pentru depozite la 2% din nou în această lună, după ce a redus-o de la un vârf de 4% într-o cascadă de opt reduceri consecutive de câte un sfert de punct procentual.

La reuniunea din decembrie vor fi prezentate noi prognoze economice – inclusiv o primă privire asupra anului 2028. Iterațiile anterioare au prevăzut o scădere temporară a inflației sub 2%, care este probabil să fie exacerbată de o amânare a implementării noului sistem de stabilire a prețurilor la carbon al Uniunii Europene, deși mai mulți oficiali au avertizat împotriva acordării unei ponderi prea mari acestei probleme.

Acesta este motivul pentru care piețele nu văd aproape nicio șansă de reducere a ratei dobânzii de 2% la depozitele BCE la ultima ședință din an, din 18 decembrie, și văd doar o șansă din patru de o relaxare anul viitor.

BCE a redus ratele dobânzii cu un total de 2 puncte procentuale în anul încheiat în iunie, dar de atunci s-a abținut de la alte modificări.

Inflație sub 2% în 2026

Discuțiile despre reducerea ratelor dobânzii s-ar putea reaprinde la începutul anului viitor, când inflația este așteptată să scadă sub țintă, în baza scăderii continue a costurilor energiei.

Acest lucru este considerat o subestimare temporară, iar banca tinde să treacă peste volatilitatea prețurilor indusă de energie. Prețurile gazelor naturale sunt acum cu peste 40% mai mici decât în ​​urmă cu un an, iar țițeiul a scăzut cu peste 10%, ceea ce sugerează o deflație energetică semnificativă.

Prețurile energiei au scăzut cu 0,5% în noiembrie față de anul precedent, în timp ce prețurile serviciilor a fost de 3,5%, iar prețurile alimentelor neprocesate au crescut cu 3,3%.

Inflația bunurilor industriale non-energetice, urmărită pentru a vedea impactul importurilor la preț de dumping din China, a fost de 0,6%. Încrederea factorilor de decizie de politică monetară este susținută de date economice relativ optimiste, care sugerează că blocul comunitar face față destul de bine unor incertitudini geopolitice extrem de mari.

Deși economia nu este în plină expansiune, sondajele și datele statistice continuă să indice o creștere decentă, aproape de potențialul blocului comunitar, care se situează undeva în intervalul 1% – 1,5%.

Creșterea este susținută și de o piață a muncii relativ tensionată, iar date separate de la Eurostat au arătat că rata șomajului a crescut ușor la 6,4% în octombrie.

