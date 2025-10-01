Inflația din zona euro accelerează, BCE nu se va grăbi cu reducerea dobânzii

Inflația din zona euro a accelerat în septembrie, întărind planul Băncii Centrale Europene de a menține ratele dobânzilor nemodificate la următoare ședință de politică monetară.

După ce în august a fost atins obiectivul BCE de 2%, indicele prețurilor de consum a crescut cu 2,2% în termeni anuali, pe fondul efectelor de bază ale prețurilor energiei și a tarifelor pentru servicii. Această valoare este în concordanță cu estimarea mdiană dintr-un sondaj realizat de Bloomberg în rândul economiștilor.

Inflația de bază, excluzând costurile volatile ale energiei și alimentelor, s-a menținut la 2,3%, așa cum era de așteptat, a arătat Eurostat miercuri.

Oficialii BCE se declară mulțumiți de costurile creditelor, ultimele proiecții trimestriale arătând că abaterea inflației față de țintă nu este excesivă și cpă economiile celor 20 de țări care împart moneda comună rezistă la majorarea tarifelor americane.

Investitorii și analiștii nu văd BCE efectuând o nouă reducere a ratelor dobânzilor după cele opt efectuate până în prezent, deși unii decidenți de politică monetară sunt îngrijorați că creșterea prețurilor de consum va coborî sub ținta de 2%.

Cu o zi înainte de publicarea datelor Eurostat, președinta BCE Christine Lagarde a descris riscurile inflaționiste ca fiind „destul de prezente în ambele direcții” – reiterând că politica monetară sunt „într-o poziție”. Rata dobânzii cheie la depozite este în prezent de 2% și este probabil să rămână la același nivel la următoarea decizie din 30 octombrie.

Privind în perspectivă, previziunile sugerează că inflația va scădea la 1,7% anul viitor, revenind oarecum la 1,9% în 2027, deoarece o serie de noi cheltuieli guvernamentale europene pentru apărare și infrastructură oferă economiei un nou impuls.

Susținând oficialii care refuză să se îngrijoreze de micile abateri de la ținta de inflație, un sondaj BCE realizat săptămâna trecută a arătat că gospodăriile anticipează o creștere și mai puternică a prețurilor în următoarele 12 luni.

Vorbind miercuri dimineața, vicepreședintele BCE, Luis de Guindos, a declarat că nivelul actual al ratelor dobânzilor este „cel corect”.

