Inflația din zona euro accelerează, +3,2% în luna mai – BCE se pregătește să reia creșterea dobânzii

În luna mai, în zona euro, au crescut atât rata inflației totale, cât și cea de bază (exceptând prețurile volatile și administrate), ceea ce deschide calea spre o majorare a dobânzii la ședința de politică monetară de săptămâna viitoare a BCE.

Inflația din zona euro a crescut în termeni anuali la 3,2% în luna mai, de la 3% în aprilie, în linie cu mediana răspunsurilor la sondajului realizat de Bloomberg. Acesta este cel mai ridicat nivel din septembrie 2023, dar în același timp, în conformitate cu scenariul de bază al BCE anunțat în luna martie. Inflația de bază a crescut în mai la 2,5% față de anul precedent, de la 2,2% în aprilie.

Datele Eurostat arată că prețurile la energie în zona euro au înregistrat în mai un salt de 10,9% în ritm anual, față de un avans anual de 10,8% în aprilie. În schimb, prețurile la alimente, alcool și țigări au înregistrat o creștere de 2% luna trecută (față de un avans de 2,4% în aprilie).

Această creștere a inflației, venită cu doar o săptămână înainte de reuniunea conducerii BCE, este motivul așteptat care va motiva banca centrală să ia o decizie „de siguranță”, de creștere a dobânzii.

Inflația va crește în continuare, ”dar treptat și moderat”

Cu războiul din Orientul Mijlociu care se apropie de 100 de zile, șocul prețurilor energetice s-a permanentizat. Însă prețurile petrolului sunt în realitate mai mici decât ceea ce mulți anticipau într-un scenariu mai pesimist privind durata conflictului armat. „Acesta este și motivul pentru care nu va exista în mod automat o modificare a scenariilor inflaționiste și o majorare a dobânzii la reuniunea de săptămâna viitoare a BCE”, arată analiștii de la ING Bank.

Cu toate acestea, pentru inflația din zona euro, tendința este clar ascendentă. „Nu un salt brusc, ci mai degrabă o creștere graduală și moderată”, se mai arată în nota ING Bank.

Deși prețurile ridicate la energie se vor transfera în celelalte prețuri, precum transporturile și alimentele, așteptările inflaționiste ale managerilor din cele mai recente sondaje sunt moderate. Estimările prețurilor producției industriale, ale serviciilor dar și propriile așteptări ale BCE privind inflația pe termen lung, au scăzut ușor în luna mai.

Analiștii ING Bank anticipează o decizie a BCE de majorare a dobânzii, însă aceasta nu va fi agresivă: „Nu că o majorare a ratei dobânzii va tempera mult așteptările inflaționiste, dar ar fi o mișcare simbolică, subliniind hotărârea BCE de a acționa”.

