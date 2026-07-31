Inflația din zona euro a crescut ușor în iulie, la 2,9%, pe fondul scumpirii energiei

Rata anuală a inflației din zona euro a crescut ușor în iulie, la 2,9%, de la 2,8% în iunie, în linie cu așteptările analiștilor, potrivit estimării preliminare publicate vineri de Eurostat.

Creșterea a fost alimentată în principal de scumpirea petrolului și a carburanților, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al presiunilor asupra prețurilor energiei. Cu toate acestea, avansul inflației a fost unul modest, în condițiile în care efectele scumpirii energiei nu s-au transmis încă pe scară largă către celelalte componente ale prețurilor.

Inflația de bază, care exclude componentele volatile precum energia și alimentele, a urcat la 2,5%, de la 2,4% în iunie. În cazul serviciilor, rata anuală de creștere a prețurilor a ajuns la 3,3%. În același timp, inflația bunurilor industriale non-energetice a rămas relativ redusă, la 0,9%, în timp ce dinamica prețurilor alimentelor a încetinit.

Analiștii ING consideră că datele din iulie sunt relativ favorabile, dar avertizează că presiunile inflaționiste s-ar putea accentua în august dacă prețurile petrolului se mențin la nivelurile actuale. Potrivit ING, prețurile carburanților au urcat puternic în iulie, însă impactul asupra inflației a fost limitat de faptul că luna a început într-un moment în care exista încă un acord de încetare a focului între SUA și Iran.

„În timp ce inflația energetică începe din nou să crească, întrebarea este când vor apărea efectele de runda a doua în inflația de bază”, apreciază economistul-șef al ING pentru Olanda, Bert Colijn. Banca estimează că transferarea costurilor mai mari de producție către prețurile finale ar putea deveni mai vizibilă în lunile următoare.

Datele mențin presiunea asupra Băncii Centrale Europene (BCE), care a semnalat deja posibilitatea unei noi majorări a dobânzii în septembrie. Reuters notează că economia zonei euro a crescut cu 0,4% în trimestrul al doilea, peste așteptări, ceea ce reduce temerile că o eventuală înăsprire a politicii monetare ar provoca o recesiune. Piețele financiare anticipează mai mult de două majorări ale dobânzii, în timp ce economiștii sunt mai prudenți și estimează, în general, o singură creștere suplimentară.

Financial Times subliniază, la rândul său, că inflația din zona euro se menține pentru a cincea lună consecutiv peste ținta de 2% a BCE, iar evoluția prețurilor energiei rămâne principalul risc pentru perspectiva inflaționistă.

În Germania, cea mai mare economie a zonei euro, inflația a accelerat în iulie la 2,8%, de la 2,4% în iunie, în principal ca urmare a creșterii puternice a prețurilor energiei. În Franța, inflația armonizată a ajuns la 2,4%, peste așteptările analiștilor.

Pentru BCE, următoarea estimare a inflației, cea pentru luna august, va fi esențială înaintea reuniunii de politică monetară din 10 septembrie. Evoluția prețului petrolului și eventualele efecte ale acestuia asupra prețurilor bunurilor și serviciilor, precum și asupra salariilor, vor fi urmărite îndeaproape de banca centrală.

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