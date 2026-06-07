”Inflația din Cultură” în statele UE. România – Cultură tot mai puțină și tot mai scumpă

Deși prețurile bunurilor și serviciilor culturale nu sunt direct afectate de prețurile la energie, România a cunoscut una intre cele mai mari inflații în domeniul culturii din UE în perioada 2020-2025.

Creșterea prețurilor pentru bunurile și serviciile care se încadrează la diviziunea „Recreere, sport și cultură” în termeni anuali a explodat în luna august a anului trecut, după ce a fost eliminat plafonul pentru tarifele la electricitate și majorarea unor taxe și impozite. Astfel, din august anul trecut, subindicele a urcat de la 10,3% la 11,6% în aprilie 2026.

În contrast, în medie, în UE acest indicator a scăzut în aprilie 2026 la 1,7% față de 2,3% în 2025.

Referitor exclusiv la inflația care conține doar elementele legate de cultură, conform datelor Eurostat, care utilizează Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC), România s-a clasat pe locul al treilea, cu o rată de creștere medie anuală a IAPC în 2020 – 2025 de 7,7%, față de media anuală de 4,7% la nivelul UE.

Pe primul loc în UE pentru perioada analizată s-a situat Ungaria cu o inflație medie anuală de 9%, urmată de Estonia și România cu 7,7%. Polonia a avut o inflație culturală de 7,2%.

În 2025, inflația în România în domeniul cultural s-a situat la 6,8%, cea mai mare din UE, unde media anuală a fost de 2,5%. Creșterile de prețuri din a doua parte a anului, a redus ponderea cheltuielilor unei gospodării în T4/2025 pentru recreere, sport și cultură la 3,5% din total, de la 6% în T3/2025. În UE, în medie o gospodărie alocă aproape 9% din toate cheltuielile pentru acest capitol.

Până în 2024, în România cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la „ziare și periodice”, determinate de scumpirile la hârtie, energie și salarii. Însă în 2025, prețurile în urcare la metalele prețioase au dus pe primul loc inflația la „bijuterii și ceasuri”, cu 15,7%.

În categoria „bunuri culturale” intră de exemplu instrumentele muzicale iar la „servicii culturale”, tarifele pentru spectacole, expoziții, muzee, etc.

România – cea mai mare inflație culturală din UE

La nivelul UE, „ziare și periodice” a înregistrat, de asemenea, o creștere susținută peste „IAPC total”. Între 2020 și 2025, subindicele din această categorie a crescut mai rapid decât „IAPC total” în 20 de țări ale UE.

Cele mai mari rate medii anuale de modificare pe 5 ani pentru acest subindice au fost înregistrate în România (15,1%) și Ungaria (13,5%). Aceste două țări au înregistrat, de asemenea, cele mai mari diferențe între rata medie anuală pentru „ziare și periodice” și „IAPC total”

Din 2024 până în 2025, subindicele a crescut cu peste 10% în 5 țări ale UE: România, Ungaria, Slovenia, Letonia și Estonia. Spania a fost singura țară din UE în care acest subindice nu a crescut. În același timp, pentru țările UE, ultima creștere anuală a fost ușor mai mică decât media pe 5 ani, indicând o moderare modestă a creșterii prețurilor pentru această categorie.

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