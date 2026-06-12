Inflația a urcat la 10,9% în mai: Economiștii cred că acesta a fost vârful/ Serviciile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri

Rata anuală a inflației a urcat la 10,9% în luna mai 2026, de la 10,3% în aprilie, marcând a doua lună consecutivă de accelerare a creșterii prețurilor, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică.

Evoluția indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat la nivelul Uniunii Europene, indică o inflație anuală de 9,7%.

Față de luna aprilie, prețurile de consum au crescut cu 0,58%, iar de la începutul anului avansul cumulat a ajuns la 3,7%. În ultimele 12 luni, rata medie a inflației s-a situat la 9,4%.

Evoluția inflației din mai este în linie cu anticipațiile analiștilor, care estimau un avans de 10,84%. „Posibil ca acesta să fie vârful inflației pentru anul acesta, dacă nu mai apar alte șocuri”, precizau economiștii BCR într-o notă transmisă investitorilor.

Ei avertizează totuși și asupra impactului deprecierii leului asupra prețurilor. „Având în vedere un coeficient estimat de transmitere a deprecierii cursului valutar în prețurile de consum de 0,3 puncte procentuale, impactul recentei slăbiri a leului începe să devină vizibil, în special în inflația serviciilor”, notează Vlad Ioniță, analist BCR.

Prognoza băncii indică o rată a inflației IPC de 5,9% la finalul anului 2026. Este de așteptat o dezinflație accentuată pe parcursul verii, determinată de efecte de bază favorabile estimate la aproximativ 4,2 puncte procentuale.

„Principalele riscuri pentru acest scenariu provin din volatilitatea prețurilor globale la combustibili și din deprecierea leului. Plafonarea adaosurilor comerciale pentru alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Estimăm că inflația va rămâne peste intervalul țintă al BNR pe parcursul întregului an 2027”, notează analistul.

BCR se așteaptă totodată ca rata de politică monetară a BNR să rămână la 6,50% până la Raportul asupra inflației din mai 2027.

„Majorările de dobândă par puțin probabile într-o economie slabă, cu un decalaj negativ al producției. Deși o gestionare mai strictă a lichidității prin operațiuni de atragere de depozite ar putea ridica rata efectivă peste nivelul actual al facilității de depozit de 5,50%, acesta nu este scenariul nostru de bază și ar reflecta mai degrabă preocupări legate de cursul valutar decât presiuni inflaționiste reînnoite”, explică economiștii băncii.

Serviciile au condus avansul inflației din mai

Cele mai mari scumpiri din ultimul an s-au înregistrat în continuare la servicii, unde prețurile au crescut cu 13,53%, urmate de mărfurile nealimentare, cu 12,54%, și de alimente, cu 6,78%. În luna mai față de aprilie, serviciile s-au scumpit cu 1,06%, mărfurile nealimentare cu 0,55%, iar alimentele cu 0,32%.

În categoria mărfurilor nealimentare, carburanții rămân printre principalele surse de presiune asupra inflației. Benzina era mai scumpă cu 30,55% comparativ cu mai 2025, iar motorina cu 36,85%. De asemenea, energia electrică înregistra un preț cu 55,49% mai mare decât în urmă cu un an, în timp ce energia termică era mai scumpă cu 10,7%, iar gazele naturale cu 1,53%. Per ansamblu, combustibilii au consemnat o creștere anuală de 19,24%.

În sectorul alimentar, cele mai mari majorări anuale au fost consemnate la cafea, cu 21,12%, ouă, cu 14,12%, zahăr și produse zaharoase, cu 10,59%, precum și la lapte, cu aproape 10%. Carnea de vită s-a scumpit cu 11,58%, iar pâinea cu 8,18%. În schimb, cartofii au fost mai ieftini cu 11,32% față de aceeași lună a anului trecut, fiind una dintre puținele categorii care au înregistrat o scădere anuală a prețurilor.

La servicii, cele mai consistente creșteri anuale au fost înregistrate la chirii, unde prețurile au urcat cu 43,56%, urmate de apă, canal și salubritate (+15,35%), reparații auto și electronice (+15,31%), servicii de confecționare și reparare a îmbrăcămintei și încălțămintei (+14,81%), servicii de igienă și cosmetică (+14,72%) și restaurante, cafenele și cantine (+11,75%).

Raportat strict la luna aprilie, cele mai importante scumpiri au fost consemnate la benzină (+6,23%), cartofi (+10,36%), telefonie (+3,2%) și transportul cu abonamente auto (+2,69%). În același timp, s-au ieftinit transportul aerian (-7,08%), gazele naturale (-2,31%), ouăle (-1,29%), energia electrică (-1,1%) și legumele (-2,03%).

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