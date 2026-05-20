Inflația accelerează și în zona euro – Pentru România importatoare, este o presiune în plus pe prețuri

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a crescut accelerat în aprilie în zona euro și UE27, în special în baza creșterii prețurilor la energie, arată datele rectificate publicate miercuri de Eurostat.

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) este utilizat de Banca Centrală Europeană, IPC-ul fiind deflatat cu cursul de schimb și puterea de cumpărare, pentru ca să poată fi comparate ratele inflației în țările membre ale Uniunii Europene.

În zona euro, IAPC-ul a înregistrat în aprilie o creștere în termeni anuali de 3%, de la 2,6% în martie.

Creșterea prețurilor la energie s-a datorat în cea mai mare parte războiului din Iran și blocadei Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă cheie pentru comerțul global cu petrol și gaze.

În același timp, inflația de bază în zona euro, care exclude prețurile la energie, alimente, alcool și tutun, a scăzut la 2,2% în aprilie, conform așteptărilor din piață, de la 2,3% în luna precedentă.

Printre principalele componente ale IAPC, energia a înregistrat cea mai mare creștere anuală de 10,8%. Aceasta a fost urmată de creșterea cu 3% a costurilor serviciilor. Prețurile alimentelor, alcoolului și tutunului au crescut cu 2,4%, iar prețurile bunurilor industriale neenergetice au crescut cu 0,8%.

Pe bază lunară, IAPC a crescut cu 1% în aprilie, conform estimării preliminare a Eurostat din 30 apriilie.

România – cel mai mare IAPC din UE

În România indicele armonizat al prețurilor de consum a urcat în aprilie la 9,5% (an/an) față de 9% în luna martie. Cauza a reprezentat-o scumpirea anuală în aprilie a energiei electrice, gaze și carburanți cu 18,8%.

Creșterea inflației în zona euro va fi resimțită și în România, atât prin creșterea prețurilor de import cât și prin deprecierea monedei naționale.

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, cu ocazia prezentării raportului trimestrial privind inflația, a avertizat că inflația va continua să crească în următoarele luni, pe fondul efectelor provocate de criza din Orientul Mijlociu asupra piețelor de petrol și gaze. Guvernatorul a vorbit despre impactul „inflației Ormuz”, care a amplificat presiunile asupra prețurilor și a modificat traiectoria estimată anterior de banca centrală.

„Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce până la 11%”, a spus Mugur Isărescu, precizând că, ulterior, inflația ar urma să coboare accelerat.

BCE ar putea decide la ședința din iunie majorarea ratei dobânzii

Riscul ca BCE să majoreze dobânda în iunie tocmai ce a crescut duoă ce un important oficial din conudcerea băncii, Pierre Wunsch, a declarat că războiul în curs din Iran ar impune înăsprirea politicii monetare, deoarece inflația provocată de scumpira energiei, redefinește perspectivele zonei euro.

Wunsch a declarat la Bloomberg TV că o majorarea a ratei dobânzii cheie este destul de probabilă dacă conflictul armat și deschiderea Stâmtorii Ormuz nu vor avea loc până luna viitoare.

Pentru economiști, dezbaterea își schimbă sensul. Întrebarea care se pune acum este dacă prețurile mari la energie sunt aproape de a inversa traiectoria dobânzii BCE.

La ultima reuniune de politică monetară a BCE, președinta Christine Lagarde a declarat că factorii de decizie politică „se îndepărtează cu siguranță de nivelul de bază”. Rata dobânzii la depozite este încă de 2%, în timp ce inflația din zona euro a atins 3,0% în aprilie. Ultima intervenție a lui Pierre Wunsch devine cu atât mai veridică. Dacă războiul din Iran va fi încă în desfășurare până la reuniunea guvernatorilor BCE până la reuniunea din iunie, o creștere de 25 de puncte de puncte de bază la 2,25% pare o decizie corectă de politică monetară.

Un sondaj Reuters printre 70 de economiști a relevat că 59 dintre ei se așteaptă la o creștere în iunie a ratei dobânzii la 2,25% și anticipează o inflație medie de 3,2% pentru zona euro până la sfârșitul anului.

O creștere a prețului petrolului de scurtă durată nu ar necesita majorarea dobânzii. Însă continuarea conflictului care să mențină piețele de energie tensionate ar crește riscul apariției efectelor de runda a doua asupra salariilor, transporturilor și serviciilor. Durata războiului din Iran este în prezent la fel de importantă ca prețul petrolului.

