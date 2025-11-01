Scădere ușoară a inflației în zona euro – serviciile își mențin creșterea prețurilor

Inflația din zona euro a încetinit ușor în octombrie și a continuat să se situeze în apropierea țintei de 2% a Băncii Central Europene. Reducerea se datorează atenuării efectelor statistice de bază ale prețurilor energetice, inflația totală din zona euro scăzând în octombrie la 2,1% de la 2,2% în septembrie ceea ce a compensat scumpirea mai accentuată a tarifelor serviciilor, au arătat cifrele publicate vineri de Eurostat.

Un indicator atent monitorizat de Banca Centrală Europeană – inflația de bază – care exclude prețurile volatile la alimente și combustibili, s-a menținut constantă la 2,4%, sfidând așteptările privind o încetinire, deoarece indicele de prețuri al serviciilor a crescut de la 3,2% la 3,4%, anulând o reducere a inflației în cazul produselor nealimentare.

BCE a menținut ratele dobânzilor la același nivel la reuniunea de joi, argumentând că inflația s-a încadrat în țintă și că unele dintre cele mai grave riscuri legate de creșterea economică au scăzut, menținând blocul comunitar pe o cale spre o creștere acceptabilă, chiar dacă mai înceată.

BCE estimează că inflația va scădea sub 2% anul viitor, înainte de o revenire la țintă în 2027, o perspectivă care a fost susținută vineri de un sondaj separat al BCE, care este adesea o contribuție cheie în deliberările de politică monetară.

Totuși, la conferința de presă a BCE de ieri, președinta Christine Lagarde a subliniat îngrijorarea cu privire la faptul că inflația în sectorul serviciilor prestate populației este în mod persistent prea mare pentru a elimina riscurile negative la adresa inflației. Datele de astăzi au arătat, de fapt, o accelerare suplimentară a inflației serviciilor, de la 3,2 la 3,4%. Accentul s-a pus mai mult pe riscurile negative la adresa perspectivelor inflației în ultimele săptămâni, ceea ce ar putea împinge perspectivele inflației în jos. Datele de astăzi subliniază însă că riscurile rămân destul de echilibrate și au dus la o rată a inflației de bază destul de ridicată ridicată, la 2,4%.

Această perspectivă relativ sănătoasă a inflației este un motiv cheie pentru care economiștii cred că BCE a terminat de redus ratele dobânzilor, iar piețele financiare văd doar o șansă de 40% a unei ultime reduceri până la mijlocul anului viitor.

Banca a redus deja ratele dobânzilor cu un total de 2 puncte procentuale în anul încheiat în iunie și, având în vedere decalajele mari în transmiterea politicilor, acest lucru se resimte încă în economia reală.

Totuși, unii factori de decizie politică susțin că riscurile sunt înclinate spre o inflație prea scăzută. Aceștia spun că prețurile vor scădea sub 2% la începutul anului viitor pe baza efectelor statistice de bază, iar acest lucru ar putea modifica așteptările firmelor privind prețurile, făcând ca inflația scăzută să se auto-împlinească.

Alții spun însă că economia a avut performanțe mai bune decât se temeau, iar o serie de sondaje, inclusiv propriul sondaj realizat de BCE în rândul companiilor, indică o îmbunătățire a activității.

Această îmbunătățire ar trebui să atenueze unele dintre temerile legate de economie și să limiteze riscurile negative la adresa inflației, susțin aceștia.

Inflația este măsurată pe bază anuală, dar evoluțiile pe termen scurt arată o ușoară creștere a impulsului inflaționist de bază pe fondul prețurilor serviciilor. Rata inflației de bază pe trei luni crește în prezent la o rată anualizată de 2,7%. Pe de altă parte, așteptările privind prețurile pentru servicii s-au redus în continuare, ceea ce este un predictor destul de bun al evoluțiilor viitoare ale prețurilor. Pentru lunile următoare, analiștii de la ING Bank se așteaptă la o reducere suplimentară a ratei inflației, dar nu cu mult sub pragul de 2%.

