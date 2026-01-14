Inflația a rezistat și în decembrie – Sectoarele critice din 2025 și perspectivele pentru 2026

Rata anuală a inflaţiei a încheiat anul cu o decelerare abia perceptibilă, ridicându-se la 9,7% în decembrie 2025 față de decembrie 2024, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).

În luna anterioară, rata anuală a inflație a fost de 9,8%.

”Inflația de bază a accelerat ușor la 8,5% an/an în decembrie, de la 8,4% an/an anterior, evoluție în linii mari conformă cu așteptările noastre. Rata medie anuală a inflației pentru 2025 se situează la 7,3%, comparativ cu 5,6% în 2024”, arată analiștii BCR, într-o notă transmisă investitorilor.

Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – care permite comparații cu evoluția prețurilor din UE – a fost 8,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,8%.

Prețurile serviciilor au înregistrat cele mai mari creșteri în 2025

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,75%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,37% faţă de noiembrie 2025.

La această categorie, cel mai mult s-au scumpit cacao şi cafeaua, cu 24,67%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 2,64%, faţă de noiembrie 2025.

Cartofii s-au ieftinit cel mai mult, cu -11%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu -0,79% faţă de noiembrie 2025.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,08%, faţă de noiembrie 2025.

Cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 60,91%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, în timp ce categoria ”energie electrică, gaze şi încălzire centrală” s-a scumpit cu 37,54%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,62%, faţă de noiembrie 2025.

Serviciile s-au scumpit cu 11%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,28%, faţă de noiembrie 2025. Transportul CFR s-a scumpit cel mai mult, cu 24,40%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 9,79%, faţă de noiembrie 2025.

Scenarii pentru 2026: Inflație de 3,7%, dobândă de politică monetară de 5,25%

Specialiștii BCR preconizează o decelerare a inflației în 2026, până la 3,7%, în special începând cu luna august, pe măsură ce efectele recente ale șocurilor de pe partea ofertei se estompează din baza statistică.

”Până la sfârșitul lunii martie sunt programate să expire plafoanele de preț la gazele naturale, precum și limitele aplicate adaosurilor comerciale pentru anumite produse alimentare de bază. În opinia noastră, acești doi factori reprezintă principalele surse de incertitudine și ar putea genera riscuri de creștere pentru proiecția noastră de final de an. Totuși, având în vedere nivelurile actuale ale prețurilor de piață și evoluția așteptată, considerăm că efectul eliminării plafonului de preț la gazele naturale ar trebui să fie, în linii mari, neutru. Cu toate acestea, per ansamblu, vedem riscuri orientate în sus pentru estimarea noastră”, se arată în raportul citat.

În acest context, ei anticipează o reducere a ratei de politică monetară în prima jumătate a anului 2026, cel mai probabil în luna mai.

”Proiectăm o relaxare cumulată de 125 puncte de bază începând din acel moment, ceea ce ar aduce rata de politică monetară la 5,25% până la sfârșitul anului. Dinamica inflației rămâne factorul-cheie pentru această perspectivă. Din punct de vedere fiscal, condițiile ar putea susține reduceri mai timpurii. Dacă încrederea în revenirea inflației în interiorul intervalului-țintă se consolidează suficient, nu poate fi exclusă o reducere anticipată, întrucât fereastra de oportunitate din perspectiva contextului extern s-ar putea închide până la jumătatea anului”, susțin specialiștii BCR.

***