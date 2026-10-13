Inflația a reaccelerat în septembrie la 6,61%, trasă în sus de carburanți – Motorina, cu 37,6% mai scumpă decât acum un an – Energia și cursul valutar vor împinge prețurile și în lunile următoare

Indicele prețurilor de consum (IPC), la finalul lunii septembrie 2026, a crescut comparativ cu luna august cu +0,77%, un avans însemnat după cel de doar +0,22% din august față de iulie, rezultând o rată anuală de creștere a prețurilor de consum de +6,61% în septembrie, în creștere de la +6,17% în august, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Aceasta este prima creștere a ratei anuale după două luni de scădere puternică: de la +10,4% în iunie, respectiv +8,2% în iulie. În același timp, ea vine după ce, în septembrie 2025, avansul lunar al IPC a fost de doar +0,36%, rezultând un efect de bază negativ.

Scăderile din precedentele două luni ale ratei anuale au venit ca urmare a efectului de bază pozitiv, în contextul în care în august 2025 rata de creștere lunară a Indicelui Prețurilor de Consum a fost de +2,1% ca urmare a majorărilor de cote de TVA și a nivelului accizelor. Amintim că rata anuală a inflației a stat 11 luni în apropierea pragului de 10%.

Inflația de bază (CORE2 ajustat) – inflația generală din care sunt excluse prețurile administrate, elementele volatile, tutunul, alcoolul și energia electrică, indicator urmărit mai îndeaproape de BNR – a încetinit la 6,1% în septembrie, de la 6,2% în august și 8,2% în iulie.

Reaccelerarea inflației a venit din prețul carburanților și din energie. Energia va trage în sus inflația și în octombrie, la fel și deprecierea leului

Analiștii au anticipat creșterea inflației din septembrie: rata anuală a fost în linie cu estimarea Erste/BCR Cercetare de +6,63% an/an, dar peste mediana sondajului Bloomberg, de +6,37% an/an.

Prețurile carburanților și energiei au fost principalii factori care au determinat reaccelerarea inflației în septembrie, cu toate că se manifestă o creștere generală a prețurilor de consum. Dar an/an, ca urmare a șocului din Orientul Mijlociu și a unei penurii relative de diesel, prețul motorinei a fost în septembrie cu 37,61% mai mare decât în aceeași lună a anului precedent, în timp ce la benzină majorarea a fost de 28,42%.

În graficul de mai jos se pot observa contribuțiile la creșterea ratei anuale a inflației la 6,6% din septembrie, de la 6,2% în august:

În același timp, economiștii Erste și-au revizuit prognoza de inflație pentru finalul anului la 7,0% an/an, de la 6,4% anterior, în timp ce analiștii ING notează că se așteaptă la o creștere modestă a ratei anuale până la final de an, după care anticipează reluarea tendinței dezinflaționiste din debutul lui 2027.

Potrivit analiștilor, energia și deprecierea leului vor continua să tragă în sus inflația, în luna octombrie și în lunile următoare.

”Un aspect important de evidențiat este că prețurile energiei electrice nu au crescut atât de mult pe cât ne așteptam în septembrie. Acest lucru ne face să credem că luna viitoare ar trebui să vedem o creștere semnificativă a acestei componente din coșul IPC. Acesta reprezintă unul dintre principalele riscuri în sensul creșterii față de prognoza noastră și este probabil cea mai mare sursă de incertitudine.

Deprecierea recentă a leului ar trebui, de asemenea, să înceapă să se transmită în inflație în lunile următoare, în timp ce evoluțiile de pe piața carburanților rămân o altă sursă de îngrijorare. Pentru 2027, însă, revizuim în jos prognoza de inflație pentru finalul anului, la 3,8% an/an, de la 4,3% anterior”, arată economistul Erste/BCR Vlad Ioniță, într-un raport de analiză.

Potrivit acestuia, faptul că economia continuă să funcționeze sub potențial, alături de o eventuală scădere a prețurilor globale ale petrolului, ar trebui să ducă la o scădere semnificativă a inflației anul viitor.

Cum au evoluat prețurile. Excluzând combustibilii, indicele prețurilor de consum a crescut cu +0,57% – Prețurile au înregistrat un plus generalizat

În ceea ce privește inflația de bază, inflația de bază la alimente a rămas neschimbată, la 4,8% an/an, după 8 luni consecutive de temperare.

inflația de bază la bunurile nealimentare a scăzut la 4,8% an/an în septembrie, de la 5,1% an/an în august și 6,5% în iulie, în timp ce inflația de bază la servicii a încetinit la 10,9% an/an, de la 11,0% an/an, respectiv 13,4% în iulie.

În timp ce prețurile de consum au crescut cu +0,77% în septembrie, în termeni lunari, la nivelul întregului Indice al Prețurilor de Consum (IPC), prețurile alimentelor au avansat cu +0,17% față de luna precedentă, în principal pe fondul scumpirii legumelor, cărnii și produselor lactate.

În același timp, prețurile bunurilor nealimentare au crescut cu +1,19% față de luna precedentă, în principal ca urmare a scumpirii carburanților (+2,82% lună/lună). Prețurile serviciilor au crescut la rândul lor cu +0,71% față de luna precedentă, avansurile fiind răspândite pe scară largă între diferitele categorii.

În graficul de mai jos se pot observa contribuțiile componentelor indicelui IPC la evoluția inflației:

Inflația va încheia și 2026 peste intervalul-țintă al BNR

În același timp, economiștii BCR/Erste se așteaptă ca rata-cheie de dobândă a BNR să rămână la 6,50% cel puțin până în mai 2027. Asta în contextul în care inflația de bază este probabil să rămână persistentă și este prognozată să revină în intervalul-țintă al BNR abia în trimestrul al patrulea din 2027.

”Traiectoria dezinflaționistă de anul viitor (…) ar trebui să permită BNR să înceapă reducerea dobânzilor”, arată Ioniță, care punctează că guvernatorul BNR Mugur Isărescu a declarat, în cadrul conferinței de presă din august, că banca centrală „va începe să se gândească la reduceri de dobândă odată ce inflația va coborî sub rata-cheie”, „la începutul anului viitor”.

”Majorări ale dobânzii în România par puțin probabile”, având în vedere că economia funcționează sub potențial, mai arată Vlad Ioniță.

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