O nouă Bursă de Valori la Chișinău: BVB va fi partener și acționar

O nouă bursă de valori va fi înființată la Chișinău, Republica Moldova, entitate în a cărei acționariat va intra și Bursa de Valori București (BVB), potrivit unui comunicat. În acest sens a fost semnat un memorandul de înființare astăzi, la Chișinău.

La eveniment au participat premierul Republicii Moldova Dorin Recean, ministrul Economiei din România Radu Miruță, precum și oficiali ai BVB. Bursa locală și-a convocat deja acționarii în data de 29 septembrie pentru a aproba investiția în noua bursă.

Bursa de Valori București va fi un partener al noului operator al pieței de capital din Republica Moldova, prin oferirea de know-how, soluții tehnologice și posibil acționar cu o deținere de 20% din societate.

Bursa va deveni operațională, conform proiectului, în vara lui 2026. O va înlocui, cel mai probabil, pe cea existentă

Capitalul social inițial va fi de 3 milioane de euro, investit în două tranșe egale, cu participarea Guvernului Republicii Moldova, BVB, precum și a unor instituții financiare și companii, printre care maib, Vienna Insurance Group/Donaris, OTP Bank, Moldindconbank, MK Kapital și Moldcell.

Potrivit BVB, proiectul de înființare al noii burse de valori în Republica Moldova pornește de la premisa că soluția tehnică utilizată pentru desfășurarea activității va fi platforma de tranzacționare ARENA Trading a BVB, ce va fi furnizată în baza unui contract de tip Software as a Service (SaaS).

Lansarea operațională este programată pentru vara anului 2026.

Anunțul a fost făcut în cadrul Moldova Business Week 2025, care se desfășoară la Chișinău în perioada 15-19 septembrie.

Ministrul Economiei: România și Moldova mai fac un pas în direcția comună, spre Vest

Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat în cadrul evenimentului că România şi Republica Moldova construiesc astfel nu doar un pod financiar, ci mai fac un pas în direcţia comună, spre Vest.

„România şi Republica Moldova construiesc astăzi nu doar un pod financiar, ci mai fac un pas în direcţia comună: spre Vest. Lansarea Bursei de la Chişinău înseamnă încredere, transparenţă şi un pas concret spre integrarea economică a Moldovei în Uniunea Europeană. Ne bucurăm să fim parteneri şi să punem la dispoziţie cei 30 de ani de experienţă ai pieţei româneşti de capital pentru ca acest drum să fie ireversibil”, a declarat ministrul.

În același timp, Dorin Recean, premierul Republicii Moldova, a spus că memorandumul este un pas decisiv pentru piaţa financiară şi integrarea în pieţele financiare regionale.

„Lansarea, la Chișinău, a noii burse de valori, aduce oportunități concrete antreprenorilor noștri, investitorilor străini – în special din România – celor care vor să deschidă afaceri în Republica Moldova”, a spus Recean.

Acesta a adăugat: „Companiile din Moldova deja pot să opereze global și să angajeze talente de oriunde – aceasta este promisiunea noastră către afacerile locale, către diaspora și către toți cei care văd potențial în Moldova. Focusul nostru este pe educație, regimul taxelor speciale pentru IT a dus la creșterea sectorului și ne așteptăm la același succes în sectorul serviciilor, alături de oportunități în industrializare, reconstrucția Ucrainei și proiecte regionale. Infrastructura se îmbunătățește, educația avansează și Republica Moldova se integrează tot mai bine în economia globală – un teren fertil pentru investitori (…). După cum a spus guvernatorul Băncii Naționale în urmă cu optsprezece luni, cei care nu investesc acum în Moldova pot să regrete în cinci ani, și vreau să spun că timpul deja dovedește că are dreptate”.

***