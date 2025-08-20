Industria zonei euro – scădere sub așteptări – PIB-ul avansează, însă, cu 0,1%. În statele ECE, Polonia și Cehia au rezultate solide

Datele recente, optimiste, de la sondajele PMI în rândul managerilor de achiziții, la indicele de încredere publicat de Comisia Europeană alimentaseră speranțele că consumul gospodăriilor din UE va rezista tensiunilor comerciale, scrie Reuters.

Însă datele publicate joi de Eurostat au fost ca un duș rece pentru economiști, scădere sub așteptări a industriei în iunie și un avans minim de 0,1% pentru PIB, care nu sunt de bun augur pentru cea de a doua jumătate a anului.

Contracția neașteptată a industriei în iunie din zona euro, chiar dacă evoluția economiei s-a menținut în domeniul pozitiv în al doilea trimestru, pune sub semnul întrebării opiniile conform cărora uniunea monetară rezistă la șocurile generate de un război comercial global.

Germania trage în jos zona euro

Producția industrială a scăzut cu -1,3% în iunie față de mai, din cauza unei contracții semnificative în Germania și de producția slabă de bunuri de consum (-1,0%) arată datele publicate joi de Eurostat.

La sentimentul pesimist s-a adăugat revizuirea estimării creșterii producției industriale din luna mai la 1,1% de la 1,7%, sugerând că tendința este mai fragilă decât se anticipa.

Cu toate acestea, economia zonei euro este în prezent departe de a fi sincronizată, cu o creștere trimestrială a PIB-ului variind de la -1% în T2/2025 în Irlanda și -0,1% în Germania și Italia, până la 0,6% în Spania și 0,7% în Portugalia.

În același timp, PIB a crescut în T2/2025 în zona euro cu 0,1% față de T1/2025 în conformitate cu așteptările pieței iar ocuparea forței de muncă a crescut cu 0,1%, dar sub 0,2% în T1/2025.

Totuși, investitorii continuă să parieze pe o creștere modestă, pornind de la premisa că acordul comercial al UE cu SUA oferă o certitudine atât de necesară, iar planurile Germaniei de a crește brusc cheltuielile bugetare vor sprijini redresarea economiei.

Din acest motiv investitorii mizează pe faptul că BCE ar putea stopa reducerea ratelor dobânzilor, acceptând o reducere temporară a inflației sub ținta de 2%, deoarece presiunile asupra prețurilor vor crește pe termen mediu.

Redresare lentă a economiei europene

Cu toate acestea, este puțin probabil ca creșterea economică să accelereze, economia zonei euro urmând să avanseze modest cu doar aproximativ 1% în următorii ani, situându-se în urma rivalilor SUA și China, fiind afectată de dezechilibre structurale.

Comparativ cu anul precedent, creșterea economică din al doilea trimestru a fost de 1,4%, o cifră care a fost crescută de o creștere punctuală a cererii înainte de intrarea în vigoare a tarifelor SUA. Se preconizează că avansul va încetini constant înainte de a își relua ascensiunea în 2026.

Evoluția lunară a industriei a fost determinată de o scădere de 2,3% în Germania și de o scădere de 11,3% în Irlanda, o cifră care nu îngrijorează, deoarece statistica irlandeză este extrem de volatilă din cauza marilor companii transnaționale, în special din industria farmaceutică, care și-au stabilit sediile acolo în scopuri de fiscalitate.

Cifrele din industrie au arătat că, în afară de producția de energie, fiecare sector a înregistrat o scădere luna trecută, în frunte cu o scădere de 4,7% a producției bunurilor de consum curent și de o scădere de 2,2% a producției de bunuri de capital.

Evoluția PIB în ECE

Între țările Europei Centrale și de Est, performanțele Cehiei și Poloniei sunt solide, în timp ce în alte țări se oservă mai multe semne de slăbiciune economică.

Intrând în detalii, economia cehă a crescut în T2/2025 cu 0,2% față de T1/2025 și 2,4% față de T2/2024. Deși ritmul creșterii trimestriale a decelerat semnificativ față de 0,7% înregistrat în trimestrul 1 (datorită scăderii stocurilor de export), creșterea în prima jumătate a anului a fost în general puternică, scriu analiștii de la ING Bank.

Polonia este, de asemenea, pe calea unei creșteri solide, cu un avans de peste 3% în prima jumătate a anului (3,4% față de anul precedent în T2/2025, după o creștere de 3,2% față de anul precedent în T1/ 2025).

Ungaria a oferit o mică surpriză, PIB-ul crescând cu 0,4% față de T1/2025, dar doar cu 0,1% față de anul precedent.

Dinamica creșterii din România a fost, de asemenea, sub așteptări, cu o creștere în T2/2025 de 0,3%, față de T2/2025, adică aceeași dinamică de creștere ca în trimestrul 1 din 2025. În termeni trimestriali, economia a crescut cu 1,2%.

În Slovacia, creșterea a dezamăgit, încetinind la 0,4% de la an la an în trimestrul 2 din 2025, față de 0,9% de la an la an în primul trimestru. Dinamica creșterii a fost sub așteptările pieței.

***