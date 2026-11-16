Industria zonei euro a pâlpâit în septembrie, dar rămâne pe minus față de anul trecut

Avansul industriei de 0,2% în septembrie față de august nu a reușit totuși a să aducă nivelul producției peste cele consemnat în 2025. În ciuda sondajelor optimiste din sectorul industriei prelucrătoare, producția industrială nu dă semne de redresare.

De la an la an, producția industrială a scăzut în septembrie cu 1,5%, după contracția de 1,1% din august și cu mult sub așteptările din piață pentru o scădere mai modestă de doar 0,2%.

Această firavă creștere a industriei în septembrie a survenit după trei luni consecutive de contracție a producției. Activitatea industrială a surprins în mod pozitiv la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, dar ulterior a stagnat, coborând la niveluri întâlnite ultima dată în 2024.

Cele mai mari contracții anuale s-au consemnat la ramurile industriale mari consumatoare de energie, deși în septembrie s-a consemnat o ușoară revenire a producției și în aceste domenii.

Cele mai semnificative evoluții din septembrie au fost scăderea accentuată a producției de computere și aparate electronice – un sector care avusese o performanță solidă în cursul anului 2026 – și creșterea producției de autovehicule.

De asemenea, sectorul farmaceutic a înregistrat din nou rezultate sub așteptări, după un al doilea trimestru foarte puternic.

În ceea ce privește lunile următoare, companiile din sectorul industriei prelicrătoare rămân destul de optimiste. Totuși, acest optimism a fost prezent și în ultimele luni, deși datele privind producția au fost slabe. „Având în vedere prețurile ceva mai scăzute la energie – consemnate după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA – și speranțele legate de investițiile publice, optimismul producătorilor pare a fi ancorat în realitate, dacă se privește doar partea plină a paharului, au scris analiștii de la ING Bank.

Pe de altă parte, având în vedere problemele structurale – precum intensificarea concurenței globale, incertitudinile geopolitice și profiturile modeste generate de boom-ul tehnologiei AI – este la fel de ușor să privim partea goală a paharului. „Până în prezent, nu există semne clare ale unei redresări veritabile, iar pentru lunile următoare anticipăm doar o creștere modestă”, conchide analistul ING.

În rândul grupelor industriale, producția de bunuri de folosință îndelungată a crescut cu 1,6% și cu 0,7% pentru energie, în timp ce bunurile de larg consum a scăzut cu 7,5%.

În întreaga Uniune Europeană, producția a crescut cu 0,8%, inversând scăderea de -0,3% din august și a fost mai mică cu 0,8% față de anul precedent.

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