Industria și consumul scad în China, economia resimte efectele tarifelor SUA

Producția industrială din China a frânat în iulie la minimul ultimelor opt luni, la fel și în cazul vânzărilor cu amănuntul, punând presiune asupra factorilor de decizie politică pentru a implementa mai multe stimulente care să revitalizeze cererea internă și să protejeze economia de 19 trilioane de dolari de șocurile externe.

Datele dezamăgitoare vin în contextul în care guvernul chinez se confruntă cu atacuri pe mai multe fronturi, de la politicile comerciale ale președintelui american Donald Trump la dezastrele naturale, concurența exacerbată pe piața internă și slăbiciunea cronică a sectorului imobiliar, scrie Reuters.

Producția industrială a crescut în iulie cu 5,7% față de anul precedent, a scris vineri Biroului Național de Statistică, cea mai mică valoare din noiembrie 2024. În iunie creșterea anuală a producției industriale a fost de 6,8%.

Vânzările cu amănuntul, principalul indicator al consumului, au avansat cu 3,7% în iulie, cel mai lent ritm din decembrie 2024 și s-au micșorat față de o creștere de 4,8% în luna precedentă.

Un armistițiu comercial temporar încheiat între China și Statele Unite la mijlocul lunii mai, care a fost prelungit cu încă 90 de zile în această săptămână, a împiedicat impunerea ratelor tarifare americane pentru bunurile chinezești la niveluri prohibitiv de ridicate. Cu toate acestea, profiturile producătorilor chinezi continuă să fie afectate de cererea scăzută și de deflația la poarta fabricilor pe plan intern.

„Economia este destul de dependentă de sprijinul guvernamental, iar problema este că aceste eforturi au fost «concentrate» în primele luni ale anului 2025, iar între timp efectul lor s-a diluat”, a declarat Xu Tianchen, economist senior la economist Intelligence Unit.

Acest sprijin politic a ajutat a doua cea mai mare economie a lumii să evite o aterizare dură pe scară largă, fabricile profitând de armistițiul comercial dintre SUA și China pentru a se aproviziona în avans, însă analiștii spun că cererea slabă pe plan intern și riscurile globale vor afecta creșterea în trimestrele următoare.

Criza imobiliară

Investițiile în active fixe au crescut doar cu 1,6% în primele șapte luni ale anului față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu o creștere anticipată de 2,7%.

„Companiile ar putea produce la capacitatea existentă, în loc să construiască noi fabrici”, a declarat Yuhan Zhang, economist principal la Centrul pentru China al The Conference Board.

„Defalcarea valorii adăugate industriale din iulie spune o poveste mai nuanțată decât încetinrea investițiilor în active fixe”, a adăugat el, indicând industriile chineze auto, feroviară, construcții navale, aerospațială și alte echipamente de transport ca fiind „creșteri aberante (care) indică faptul că sectoarele strategice, de înaltă tehnologie atrag încă capital substanțial”. Beijingul a intensificat recent măsurile politice și a promis că va sprijini consumul intern și va reduce concurența excesivă reflectată în scăderi de prețuri, în timp ce autoritățile se străduiesc să impulsioneze creșterea economică pentru atingerea întei guvernului pentru 2025 de aproximativ 5%.

Cu toate acestea, consumatorii dau puține semne că sunt dornici să-și golească portofelele. Creditele noi în yuani din China s-au contractat în iulie pentru prima dată în 20 de ani, au arătat miercuri date separate privind creditele bancare, indicând o cerere slabă din sectorul privat.

O încetinire prelungită a sectorului imobiliar din China continuă să pună presiune asupra cheltuielilor de consum, deoarece imobiliarele rămân o rezervă cheie a averilor gospodăriilor.

Prețurile locuințelor noi continuă să scadă de peste doi ani, pierzând 2,8% în iulie față de anul precedent, după o scădere de 3,2% în iunie.

Activitatea economică a fost, de asemenea, afectată de vremea extremă, de la caniculă la furtuni și inundații în întreaga țară, perturbând producția fabricilor și operațiunile comerciale zilnice.

Cel mai recent sondaj Reuters a estimat că creșterea PIB-ului Chinei va încetini la 4,5% în trimestrul al treilea și la 4,0% în trimestrul al patrulea, ceea ce sugerează că Beijingul are mult de lucru pentru a determina gospodăriile să cheltuiască mai mult într-o perioadă de incertitudine privind siguranța locului de muncă și de dificultăți tot mai mari cauzate de războiul comercial global al lui Trump.

Se preconizează că creșterea PIB-ului Chinei în 2025 va scădea la 4,6% – sub obiectivul oficial – de la 5,0% de anul trecut și va scădea și mai mult la 4,2% în 2026, potrivit sondajului.

***