Industria României – încetinire a căderii în aprilie – cererea slabă și costurile ridicate mențin presiunile

Sectorul manufacturier din România a arătat semne modeste de îmbunătățire în aprilie, însă perspectivele rămân fragile pe fondul cererii slabe și al incertitudinilor externe, potrivit celor mai recente date privind indicele PMI.

Indicele PMI pentru industria prelucrătoare publicat de BCR România a urcat la 47,5 în aprilie, de la 46,6 în martie, marcând a doua lună consecutivă de ameliorare. Nivelul sub pragul de 50 indică însă că sectorul continuă să se contracte, deși într-un ritm mai lent. Majoritatea componentelor indicelui au avut contribuții pozitive, cu excepția stocurilor de achiziții, care au rămas neutre.

Datele sugerează că presiunile asupra costurilor și cererea slabă continuă să afecteze producția. Deși ritmul de creștere a prețurilor de intrare și de ieșire a încetinit ușor, acestea rămân ridicate, alimentate de scumpirea energiei, transportului și materiilor prime, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

În paralel, comenzile noi au înregistrat doar o îmbunătățire marginală și au rămas în teritoriu negativ, în timp ce cererea internă este afectată de incertitudini și de presiunile inflaționiste asupra bugetelor clienților. În schimb, comenzile noi pentru export au depășit pragul de 50 în aprilie – o evoluție rară – sugerând o revenire a cererii externe.

Un posibil factor de sprijin îl reprezintă evoluțiile din Germania, unde indicele PMI manufacturier calculat de S&P Global a atins 51,2 în aprilie, marcând a treia lună consecutivă de expansiune. Redresarea cererii externe ar putea susține indirect industria românească.

Producția industrială, sub așteptări la început de an

În pofida semnalelor ușor mai optimiste din sondaje, datele oficiale indică o evoluție slabă a producției industriale. În februarie, aceasta a scăzut cu 0,4% față de luna precedentă și cu 1,5% în ritm anual, sub așteptările analiștilor.

„Rezultatul a fost oarecum neașteptat, în condițiile în care indicatorii de încredere sugerau o îmbunătățire. De altfel, și producția industrială din Germania a slăbit la nivel lunar în februarie, posibil anticipând evoluția mai slabă. Pe de altă parte, producția manufacturieră din România a crescut față de luna anterioară, oferind un optimism prudent pentru termenul scurt”, notează analiștii.

Aceștia estimează că 2026 ar putea deveni primul an de creștere a producției industriale după trei ani consecutivi de contracție, însă avertizează că riscurile rămân orientate în sens negativ.

„Ne așteptăm ca luna martie să aducă o nouă evoluție slabă, pe fondul impactului confruntării militare recente cu Iranul”, se arată în analiză.

Cererea rămâne fragilă, încrederea scade

Datele sondajului arată că firmele continuă să resimtă presiuni semnificative din partea costurilor, ceea ce limitează nivelul producției. Cererea rămâne slabă, companiile raportând mai puține solicitări, pe fondul incertitudinilor generate de situația geopolitică din Orientul Mijlociu și al presiunilor inflaționiste asupra clienților.

Pe de altă parte, indicele comenzilor noi pentru export a depășit pragul neutru în aprilie, marcând doar a doua astfel de evoluție din istoria seriei și unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate, ceea ce indică o îmbunătățire a cererii externe.

Cu toate acestea, încrederea mediului de afaceri în perspectivele pentru următoarele 12 luni a continuat să se deterioreze, coborând la un nou minim istoric, pe fondul mediului economic dificil și al incertitudinilor geopolitice.

Costuri ridicate și lanțuri de aprovizionare sub presiune

Reducerea numărului de angajați s-a temperat în aprilie, însă cererea slabă rămâne principalul factor limitativ pentru companii. În același timp, stocurile de achiziții au continuat să scadă, firmele bazându-se tot mai mult pe rezervele existente.

Timpii de livrare ai furnizorilor s-au prelungit din nou, extinzând perioada de deteriorare continuă la peste un an. Întârzierile sunt puse pe seama perturbărilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu, deși impactul rămâne moderat comparativ cu episoadele anterioare.

Costurile de intrare au crescut puternic și în aprilie, menținându-se printre cele mai ridicate niveluri din istorie, chiar dacă ritmul s-a temperat ușor față de luna precedentă. Creșterile sunt alimentate de scumpirea combustibililor, gazelor și transportului.

În același timp, prețurile de producție au continuat să crească, deși inflația prețurilor de vânzare a încetinit ușor, rămânând totuși la un nivel ridicat, în condițiile în care companiile transferă costurile suplimentare către clienți.

