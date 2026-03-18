Industria prelucrătoare trage în jos producția industrială pe total – În zona euro, contracție neașteptată în automotive – Comisia amână relansarea industriei europene

În luna ianuarie 2026, producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna precedentă cu 3,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria prelucrătoare (-5,2%) și industria extractivă (-2,8%). Față de aceeași lună din 2025, contracția activității industriale a fost de -3,8%, cea mai mare scădere a fost în cazul industriei prelucrătoare -6%.

Creșterea producției în sectorul energetic în ianuarie cu +6,5% (lună/lună) și cu +8% (an/an) se explică prin cererea în creștere de energie termică în principal pentru încălzire, din cauza temperaturilor mai mici decât mediile multianuale.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 3,8%. Industria prelucrătoare și industria extractivă au scăzut cu 6,0%, în timp ce producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 7,9%.

Ramura constructoare de mașini și autovehicule rutiere a scăzut în ianuarie față de decembrie cu -5,5% iar în termeni anuali contracția a fost de -2,5%. Scăderea activității în industria auto este deosebit de importantă pentru România, deoarece această ramură realizează peste 45% din totalul exporturilor.

Contracție neașteptată a industriei în zona euro

Producția industrială a zonei euro a scăzut în mod neașteptat cu 1,5% în ianuarie 2026, contrastând cu așteptările economiștilor care anticipau o creștere de 0,5%. Iar perspectivele pentru lunile următoare fiind mai pesimiste din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Optimismul privind redresarea industriei prelucrătoare din zona euro s-a evaporat, deoarece în ianuarie nivelul producției industriale a a scăzut la cel mai mic nivel de după 2024, iar conflictul din Orientul Mijlociu a adus noi riscuri la adresa întreprinderilor, în special pentru sectoarele mari consumatoare de energie.

În timp ce Comisia Europeană se străduie să implementeze prevederile noi adoptate Legi a Acceleratorului Industrial, războiul din Iran este în prezent în mod clar un decelerator industrial. Prețurile mari la energie și perturbările din lanțurile de aprovizionare frânează mult așteptate redresare a industriei europene.

Iar publicarea de astăzi a datelor privind producția din ianuarie arată deja că optimismul recent în rândul producătorilor nu a fost tocmai justificat de datele privind producția. Scăderea de -1,5% în ianuarie urmează unei scăderi de -0,6% în decembrie, ajungând la cel mai scăzut din decembrie 2024. Economiștii chestionați de The Wall Street Journal se așteptau în schimb la o creștere de 0,5% în ianuarie.

Declinuri au înregistrat în ianuarie unele dintre cele mai importante economii europene: Germania, Italia și Spania, comparativ cu decembrie, doar Franța înregistrând o ușoară creștere.

Speranțele europenilor se leagă de creșterea investițiilor publice în sectoarele de apărare și infrastructură care vor stimula producția industrială. Însă riscul este ca prelungirea perioadei cu costuri mari ale energiei să evapore speranțele în redresarea industriilor mari consumatoare de energie, care deja se confruntă cu dificultăți de la șocul precedent al prețurilor din 2021 – 2022. În timp ce alte sectoare au reușit să depășească obstacolele din criza anterioară, actualul șoc al prețurilor energetice ar putea să pună în mare dificultate energia prelucrătoare din Europa.

Decizii amânate la Bruxelles pentru relansarea sectorului industrial

„Războiul din Iran – care a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie – este pe cale să agraveze situația”, a declarat Ankita Amajuri, economist pentru Europa la Pantheon Macroeconomics, într-o notă către clienți.

„Revenirea ciclică incipientă înregistrată la sfârșitul anului 2025 riscă să fie afectată și mai mult de războiul din Orientul Mijlociu”, a declarat Diego Iscaro, șeful departamentului de economie europeană la S&P Global Market Intelligence.

Industria prelucrătoare rămâne esențială pentru economia UE. Conform cifrelor Comisiei, sectorul a reprezentat 14,3% din PIB-ul UE în 2024. Cu toate acestea, ponderea sa în PIB a scăzut treptat. din anul 2000, când industria prelucrătoare reprezenta 17,4% din economia blocului comunitar. Factorii de decizie politică de la Bruxelles își propun să inverseze această tendință, cu obiectivul de a crește ponderea industriei prelucrătoare în PIB la aproximativ 20% în următorul deceniu, fără succes până în prezent.

Însă sectorul industriei prelucrătoare din UE se confruntă cu presiuni tot mai mari, și nu doar din partea prețurilor energetice. Acestea sunt: supracapacitatea de producție globală, în special China, costurile tot mai mari impuse de Bruxelles prin Green Deal pentru decarbonizare și schimbarea tehnologiilor, investiții mult mai reduse decât în statele concurente (China, SUA și India) precum și perpetuarea suprareglementărilor europene.

***