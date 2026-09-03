Industria prelucrătoare și-a continuat revenirea în august, tractată de boom-ul comenzilor de la export. Industria globală e în redresare

Industria prelucrătoare din România a revenit în ultimele două luni în teritoriul expansiunii, conform indicelui PMI aferent industriei locale calculat de BCR, grație unei reveniri a cererii externe și a producției industriale la nivel european (Germania) și global. Indicele PMI privind industria prelucrătoare din România, calculat de BCR, a consemnat în august cea mai bună doua evoluție lunară din primăvara lui 2024.

Astfel, indicele PMI aferent industriei prelucrătoare a urcat la o valoare de 51,1 puncte în august, de la 50,1 puncte în iulie. Evoluția a fost determinată în principal de creșterea comenzilor noi și a producției, după cum arată BCR.

Comparativ cu luna precedentă, toate componentele, cu excepția timpilor de livrare ai furnizorilor, au avut o contribuție pozitivă la evoluția indicelui. Acest lucru indică o consolidare treptată a activității din industria prelucrătoare, îmbunătățirea cererii și a producției sugerând perspective mai favorabile pentru sector pe termen scurt.

De notat totuși că datele oficiale ale Institutului Național de Statistică, care se întind doar pe primele 6 luni ale anului, arată că producția industriei prelucrătoare a scăzut în iunie cu 0,5% față de luna precedentă și cu 6,0% față de aceeași lună a anului trecut. Activitatea din industria extractivă a crescut cu 2,7% față de luna precedentă, dar a scăzut cu 0,5% în termeni anuali, în timp ce producția de energie s-a redus cu 0,2% lunar și cu 2,5% anual.

În același timp, doar pe trimestrul al doilea din 2026, producția industrială a scăzut cu doar 0,4% față de trimestrul precedent și cu 4,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, indicând o temperare a declinului. Mai mult, producția industriei prelucrătoare a crescut cu 0,7% trimestrial (față de T1).

BCR: A doua parte a anului va fi mai solidă pentru industrie decât prima

”Datele PMI indică faptul că a doua jumătate a anului ar trebui să fie mai solidă decât prima, deși este puțin probabil ca îmbunătățirea să fie suficientă pentru a compensa evoluția slabă din primul semestru și pentru a ameliora în mod semnificativ rezultatul pe întregul an. Datele statistice slabe din prima jumătate a anului sugerează că producția industriei prelucrătoare din România se îndreaptă către al patrulea an consecutiv de contracție”, arată BCR.

Conform raportului privind evoluția PMI, conflictul din Orientul Mijlociu perturbă piețele energetice și amplifică presiunile asupra costurilor pentru industriile energointensive, în condițiile în care producătorii români se confruntă deja cu unele dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa.

Cu toate acestea, creșterea cheltuielilor pentru apărare pare să ofere sprijin activității industriale în Europa, cu toate că revenirea va rămâne probabil inegală, în timp ce incertitudinile geopolitice continuă să afecteze perspectivele regionale.

”Incertitudinea fiscală și politică a afectat deciziile de investiții, perspectivele industriei germane s-au îmbunătățit semnificativ în august”

”Pe plan intern, nivelul ridicat al incertitudinii fiscale și politice a afectat deciziile de investiții, în timp ce procesul de consolidare a bugetului de stat a avut un impact negativ asupra cererii de consum mai puternic decât se anticipase. Perspectivele industriei germane s-au îmbunătățit semnificativ în august, creând un mediu extern mai favorabil pentru producătorii români. Indicele preliminar PMI pentru industria prelucrătoare din Germania a urcat la 54,1 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimii peste patru ani și mult peste pragul de 50 de puncte care separă expansiunea de contracție, în timp ce PMI compozit s-a menținut în zona de creștere, la 51,0 puncte.

Revenirea, susținută de așteptări mai bune privind producția viitoare și de creșterea cheltuielilor publice pentru infrastructură și apărare, sugerează că cea mai mare economie europeană ar putea începe să iasă dintr-o perioadă prelungită de slăbiciune”, explică BCR factorii care ar putea sprijini industria prelucrătoare din România în următoarele luni.

Per ansamblu, îmbunătățirea industriei prelucrătoare germane reprezintă un semnal pozitiv, deși încă prudent, pentru condițiile cererii externe relevante pentru industria prelucrătoare din România, notează totuși analiștii BCR.

Evoluția sub-indicilor: indicele producției continuă să crească, a atins cel mai ridicat nivel din istoria sondajului

Conform BCR, indicele producției s-a menținut peste pragul neutru de 50 de puncte în august, indicând o accelerare a ritmului de creștere față de iulie și atingând a doua cea mai ridicată valoare din istoria sondajului. Participanții la sondaj au asociat în mare măsură creșterea producției cu volume mai mari de comenzi și cu o îmbunătățire generală a cererii.

”Producătorii din industria prelucrătoare românească au continuat să înregistreze o îmbunătățire a comenzilor noi în august, susținută de campanii promoționale și negocieri comerciale reușite. Creșterea a rămas modestă, dar s-a numărat printre cele mai puternice înregistrate de sondaj. Comenzile pentru export au revenit, de asemenea, pe creștere pentru prima dată în patru luni, înregistrând cel mai puternic avans din istoria de peste trei ani a sondajului, deși majoritatea companiilor au raportat că situația a rămas neschimbată față de iulie. (…) Ocuparea forței de muncă a crescut în august, indicele trecând în zona de expansiune pentru prima dată din mai 2024. Îmbunătățirea cererii se află în spatele acestei evoluții pozitive”, mai arată BCR.

În același timp, continuând tendința descendentă observată de la începutul anului, stocurile de achiziții au scăzut din nou la jumătatea trimestrului al treilea. Companiile au utilizat stocurile existente pentru a susține necesarul de producție. Cu toate acestea, reducerea generală a stocurilor de inputuri a fost doar marginală.

Totodată, costurile de producție au înregistrat o nouă creștere semnificativă în august, deși mai puțin pronunțată decât în luna precedentă, pe fondul cheltuielilor mai ridicate pentru materii prime, inclusiv metale, combustibili și petrol, precum și pentru transport și salarii. Conform BCR, transferul costurilor mai ridicate ale inputurilor către prețurile produselor finite a fost doar parțial, iar indicele prețurilor de vânzare a înregistrat în această lună doar o creștere modestă, cea mai redusă de la sfârșitul anului 2024.

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