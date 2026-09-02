Industria manufacturieră din ECE se redresează inegal: Cehia și România au avansat ușor, Polonia scade – PMI din zona euro, la maximum-ul ultimilor 4 ani

Sectorul manufacturier din Europa Centrală și de Est a transmis semnale mixte în august, cu îmbunătățiri în Cehia și România și o încetinire în Polonia, în timp ce industria germană a înregistrat cel mai puternic ritm de creștere din ultimii peste patru ani, potrivit datelor privind indicii PMI.

Indicele PMI pentru industria prelucrătoare din Cehia a crescut în august la 54,1, în timp ce în România a urcat la 51,1. În Ungaria, indicele s-a situat la 51,3, iar în Polonia a coborât la 48,3. Un nivel al indicelui PMI de peste 50 indică o creștere a activității.

„Indicii PMI pentru industria prelucrătoare din regiune transmit semnale mixte”, a arătat Katarzyna Rzentarzewska, analist la Erste, într-o notă transmisă investitorilor.

Media mobilă pe trei luni oferă o imagine mai clară asupra tendinței de fond decât fluctuațiile lunare ale indicatorului. „Din această perspectivă, este destul de clar că Cehia și România înregistrează o îmbunătățire continuă a sentimentului din piață, în linie cu evoluțiile din Germania”, a spus analista.

În România, indicele PMI a consemnat a doua lună consecutivă în zona de expansiune, evoluție determinată în principal de creșterea comenzilor noi și a producției. În Cehia, comenzile noi au înregistrat cea mai puternică creștere din februarie 2022.

În Ungaria, indicele PMI s-a situat la 51,3, în zona de expansiune.

Polonia rămâne în zona de contracție

În Polonia, indicele PMI pentru industria prelucrătoare a coborât la 48,3 și a rămas astfel sub pragul de 50, care separă expansiunea de contracție. „Pe de altă parte, PMI-ul industriei prelucrătoare se mișcă mai degrabă lateral în Polonia și se menține persistent sub pragul de 50”, a spus Rzentarzewska.

Raportul PMI pentru august indică scăderea producției și a comenzilor noi într-un ritm mai rapid decât în iulie drept principalul motiv al declinului indicatorului polonez.

Industria zonei euro, la cel mai rapid ritm din peste patru ani

La nivelul zonei euro, creșterea sectorului manufacturier a atins în august cel mai rapid ritm din mai mult de patru ani, susținută de cea mai puternică majorare a comenzilor noi de la începutul lui 2022 și de o creștere robustă a producției, potrivit Reuters.

Indicele PMI al S&P Global pentru industria prelucrătoare din zona euro a crescut la 52,7 în august, de la 51,9 în iulie. Este cel mai ridicat nivel din mai 2022, dar ușor sub estimarea preliminară de 52,8.

„Raportul PMI din august a oferit cele mai clare indicii de până acum că economia industrială a zonei euro a reușit, până acum, să depășească atât șocul prețurilor petrolului, cât și perturbările de aprovizionare provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Creșterea mai puternică a comenzilor, susținută parțial de redresarea cererii la export, ar trebui să ofere acestei expansiuni o bază solidă”, a declarat Joe Hayes, economist principal la S&P Global Market Intelligence.

Germania, principalul motor al redresării regionale

Creșterea producției industriale din zona euro s-a accelerat, subindicele producției urcând la 53,3 în august, de la 52,9 în iulie, cel mai ridicat nivel din ultimele 54 de luni.

Bunurile intermediare, precum produsele chimice, metalele și componentele electronice, au reprezentat principalul motor al creșterii producției.

Germania a înregistrat cea mai puternică creștere a activității industriale din ultimii peste patru ani, în timp ce Franța a contribuit, de asemenea, la expansiunea generală.

„În ceea ce privește PMI-ul industriei prelucrătoare din Germania, acesta a crescut la 54,1, cel mai puternic nivel din ultimii peste patru ani, iar o asemenea evoluție ar putea consolida cererea de-a lungul lanțurilor regionale de producție și aprovizionare”, a spus Rzentarzewska.

În schimb, Italia a înregistrat prima contracție din ianuarie, iar Spania s-a aflat, de asemenea, în teritoriu negativ.

Comenzile noi și exporturile susțin industria

Comenzile noi au crescut în august în cel mai rapid ritm de la începutul lui 2022. Comenzile pentru export au crescut pentru doar a doua oară în ultimii patru ani și jumătate, oferind un sprijin important sectorului.

Vânzările externe au fost deosebit de puternice în Austria, Germania și Țările de Jos.

În același timp, ocuparea forței de muncă a rămas în linii mari neschimbată, punând capăt unei perioade de peste trei ani de scăderi lunare consecutive.

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