Industria, la 4 luni: Afacerile au scăzut cu -1,8%, comenzile noi din industria prelucrătoare cu -2,9%. Speranțele se leagă de încheierea războiului din Iran

Afacerile din industrie au scăzut în termeni nominali, după primele patru luni ale anului, cu -1,8%, față de perioada similară din 2025, conform datelor publicate vineri de INS.

În aprilie 2026, declinul a continuat pe total industrie, scăderea fiind, față de aceeași lună din 2025, de -1,1%, în temperare ca ritm, lucru arătat recent și de indicele BCR PMI Manufacturing. Industria prelucrătoare a scăzut cu -1,4% în ritm lună/lună (aprilie vs. martie), în timp ce industria extractivă a crescut cu +6,4%, în termeni anuali.

Potrivit statisticii oficiale, în primele patru luni, au fost consemnate scăderi ale afacerilor în industria prelucrătoare de -1,8%. În industria extractivă scăderea afacerilor e de -1,7%. De notat totuși că producția industrială a României a crescut în aprilie cu +1,5% în ritm lună/lună, adică față de luna martie, cu toate că declinul an/an după primele 4 luni din 2026 se situează la -3,1%.

Cifra de afaceri din industrie

Revenind la cifra de afaceri din industrie, pe marile grupe industriale, rezultate negative au raportat: industria bunurilor de folosință îndelungată (-5,2%), industria bunurilor de capital (-4,1%), industria bunurilor de uz curent (-1,1%) și industria bunurilor intermediare (-0,5%).

Singurul segment în care s-a înregistrat o creștere a activității a fost în industria energetică, respectiv un plus de +4% (an/an).

BCR: E probabilă o expansiune marginală a producției industriale în 2026, după trei ani de contracție – Încheierea războiului din Iran va fi benefică

Analiștii anticipează în materie de producție industrială o revenire în 2026, cu o probabilă expansiune marginală a producției industriale, după trei ani consecutivi de contracție.

Potrivit acestora, războiul din Orientul Mijlociu a exercitat presiuni semnificative asupra piețelor energetice, crescând costurile pentru industriile energointensive, iar soluționarea conflictului va oferi o anumită relaxare și va fi foarte benefică pentru industria prelucrătoare internă.

”Deși investițiile substanțiale în securitatea UE, alături de stimulul fiscal de amploare din Germania, orientat către infrastructură și apărare, sunt așteptate să sprijine producția industrială europeană, redresarea va fi probabil inegală”, precizează analistul BCR Rareș Teodor Racoviță într-un raport de analiză.

Economistul BCR punctează că, în luna mai, indicele PMI BCR România pentru industria prelucrătoare a continuat să indice spre o revenire a producției industriale, indicele urcând la 48,3 puncte în mai, de la 47,5 puncte în aprilie.

Scăderi și la comenzile noi

În același timp, datele INS privind comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă) arată că comenzile au scăzut în termeni nominali cu -2,9% în primele patru luni ale anului în curs, raportat la perioada similară din 2025.

Potrivit statisticii oficiale, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în termeni nominali, pe ansamblu, în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut din cauza scăderilor înregistrate în: industria bunurilor de uz curent (-8,3%), industria bunurilor intermediare (-2,6%), industria bunurilor de capital (-2,5%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (-1,3%).

Comenzile noi în industria prelucrătoare

În luna aprilie, comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă) au scăzut, în termeni nominali, atât față de luna martie 2026 cu -14,3%, cât și față de luna aprilie 2025 cu -3,4%.

De asemenea, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în termeni nominali, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, pe ansamblu, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor intermediare (-18,4%), industria bunurilor de capital (-12,8%), industria bunurilor de uz curent (-10,3%) și în industria bunurilor de folosință îndelungată (-7,7%).

Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în termeni nominali, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor de uz curent (-13,8%), industria bunurilor de capital (-5,7%) și în industria bunurilor de folosință îndelungată (-1,5%). Industria bunurilor intermediare a crescut cu 3,4%.

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