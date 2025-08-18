Industria își continuă scăderea – metalurgia și industria ușoară au cele mai mari contracții în S1

În primul semestru din acest an, față de S1/2024, producția industrială a scăzut cu -1,2% (serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate). Scăderile au fost consemnate pentru industria prelucrătoare (-1,4%) și industria extractivă (1,0%). A crescut însă producția în sectorul energetic cu 1,4% (energie electrică, apă caldă și aer condiționat).

Ca serie brută, scăderea în S1/2025 a fost mai mare, de -2,0%, din cauza industriei prelucrătoare (-2,4%) și extractivă (-1,1%).

În schimb, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut, mai puțin decât în seria ajustată, cu 0,6%.

Economiștii de la Erste Bank anticipează un al treilea an consecutiv de contracție a producției industriale cu -0,4% în 2025.

Estimăm o creștere a producției industriale la -0,4% în 2025.

Pentru luna iunie, producția industrială (serie ajustă), producția industrială pe total, a fost mai mică cu -1,0% față de luna precedentă, din cauza industriei extractive (-1,9%), producției de energie (-0,7%) și prelucrătoare (-0,3%).

Scădere a fost consemnată în iunie și față de luna corespunzătoare din 2024 (-0,8%). Industria prelucrătoare a scăzut cu 0,7%, în timp ce producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat și industria extractivă au crescut cu 0,3%, respectiv cu 0,1%. Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (serie brută) a crescut cu 2,0%.

O scădere cu 4,6% în primul semestru din 2025 față de aceeași perioadă din 2024 a activității companiilor producătoare de autovehicule este îngrijorătoare, o mare parte din industria prelucrătoare fiind furnizoare de piese și componente pentru cei mai mari producători autohtono: Ford și Dacia.

Industria ușoară (textile, îmbrăcăminte) au înregistrat cele mai mari scăderi semestriale de -22,6% și -17%, cauza fiind reducerea competitivității datorate creșterilor salariale din ultimul timp.

De asemenea, mai contracții se înregistrează în ramurile mari consumatoare de energie, precum metalurgie (-13,7%), mașini și utilaje (-13%) și industria chimică (-9,4%).

La polul opus, industria farmaceutică a înregistrat cea mai mare creștere în S1/2025 de +23,4%, urmată de rafinarea țițeiului (+16,1%).

Datele trimestriale indică o redresare a producției industriale în T2/2025 (+1,8% față de T1/2025 și 0,3% față de T2/2024). În primul trimestru datele erau mult mai slabe: +0,1% față de T4/2024 și -2,6% față de T1/2024.

Creșterea industriei prelucrătoare în ultimele douăsprezece luni rămâne cu 5,6% sub nivelul de dinainte de Covid, indicând probleme de competitivitate ale industriei locale.

Creșteri substanțiale a comenzilor noi în mai și iunie

Comenzile noi pentru industria prelucrătoare au crescut cu +13,7% (an/an) în termeni nominali în mai, cea mai puternică rată anuală de creștere din toamna anului 2022, în timp ce în iunie au crescut cu +9,2% (an/an).

Rata de creștere a comenzilor noi din industrie

Pe ansamblu, în primul semestru comenzile noi au crescut în termeni nominali cu 4,8% comparativ cu S1/2024, datorită creșterii înregistrate în: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+11,3%), industria bunurilor de uz curent (+8,0%), industria bunurilor intermediare (+4,8%) şi industria bunurilor de capital (+4,0%).

Scădere a încrederii în industria prelucrătoare

Indicatorii de încredere locali au fost slabi în iulie. Indicele PMI al sectorului manufacturier BCR România a scăzut marginal la 48,4 în iulie, de la un maxim al ultimului an de 48,7 în iunie, pe fondul anunțării măsurilor de consolidare fiscală și al cererii externe fragile. Indicele PMI al managerilor de achiziții rămâne în domeniul contracției sub 50 care marchează expansiunea producției industriale.

Indicatorul de încredere economică arată o scădere a încrederii în industria prelucrătoare la -2,0 în iulie, de la -1,6 în iunie. Nivelul mai scăzut al comenzilor și o scădere prognozată a producției industriale au compensat cu prisosință contribuția pozitivă a stocurilor mai mici.

Indicatorii de încredere externă au fost pozitivi în iulie. Componenta de producție a Indicelui Ifo al Climatului de Afaceri pentru Germania a crescut. Companiile și-au evaluat situația actuală ca fiind vizibil mai bună, iar așteptările lor s-au îmbunătățit și mai mult. Indicele PMI al sectorului manufacturier HCOB din zona euro a atins cel mai înalt nivel al ultimilor trei ani la mijlocul verii.

