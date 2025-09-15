cursdeguvernare

Newsletter
Contact
luni

15 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Industria își continuă contracția – iulie, a treia lună consecutivă. Dependența de economia germană

Rss
De Laurențiu Gheorghe

15 septembrie, 2025

O nouă lună de scădere pentru industria românească. În iulie, producția industrială a scăzut cu -0,3% comparativ cu iunie, și a crescut cu +2,4% în termeni anuali. Datele efective sunt puțin sub prognoza analiștilor de la Erste Bank, de +3% față de iulie 2024 și consensul pieței de 2,6%.

Iulie este a treia lună consecutivă de scădere a producției din acest an. Creșterea în termeni anuali din iulie este dată de efectul de bază, nu performanțelor deosebite de luna trecută.

Cumulat, în primele șapte luni, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, producţia industrială a scăzut atât ca serie brută (-1,3%), cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (-0,7%).


Economiștii Erste estimează declinul producției industriale la -0,4% până la finalul anului. Estimăm creșterea producției industriale la -0,4% în 2025. Indicatorii de încredere externă s-au îmbunătățit în august, iar comenzile noi pentru producția locală s-au accelerat semnificativ în mai și iunie. Pe de altă parte, indicatorii de încredere internă par afectați de măsurile de consolidare fiscală anunțate de guvern.

În iulie, activitatea în industria extractivă a crescut cu +1,9% (lună/lună) și cu +1% (an la an), industria prelucrătoare a scăzut cu -0,7% (lună/lună) și a crescut cu +3,1% (an/an), în timp ce activitatea în industria energetică s-a redus cu -0,5% (lună/lună) și cu -2,3% în termeni anuali.

Veștile bune sunt comenzile noi pentru industria prelucrătoare care au crescut cu +13,7% în luna mai (an/an), cea mai puternică rată anuală de creștere din toamna anului 2022, în timp ce în iunie au crescut cu +9,2% an/an.

Indicatorii de încredere pe piața internă au fost slabi în august. Indicele PMI BCR România pentru industria prelucrătoare a crescut în termeni absoluți la 49, dar a rămas sub pragul de neutralitate, indicând o contracție față de luna precedentă. Acest lucru este valabil din iunie 2024. Atât prețurile de achiziție, cât și cele de producție au crescut semnificativ în august, pe fondul creșterii TVA și a accizelor. Componenta comenzilor noi a atins cel mai înalt punct din ultimele 14 luni, ceea ce ar putea fi un semn al atingerii unui punct de inflexiune.

Indicatorul de încredere economică arată că încrederea în industria prelucrătoare a rămas neschimbată la -2,0 în august, pe fondul unei scăderi modeste a așteptărilor de producție, împreună cu o creștere a numărului de comenzi.

Industria românească este dependentă de Germania


Indicatorii de încredere de pe piețele externe au fost mixti în august. Componenta de producție a Indicelui Ifo al Climatului de Afaceri pentru Germania a scăzut ușor. Companiile au fost oarecum mai puțin mulțumite de activitatea curentă. Așteptările au fost revizuite ușor în scădere și încă nu există indicii de creștere a numărului de comenzi. Sentimentul în rândul producătorilor de bunuri de capital s-a îmbunătățit vizibil. Indicele PMI pentru industria prelucrătoare din zona euro HCOB a atins cel mai înalt nivel al ultimelor 38 de luni în august.

Cititi si: BCR: Șansele de creștere a industriei în 2025 sunt reduse – Revenirea în S2 trebuie să fie puternică pentru a evita al 3-lea an de contracție. Trecerea măsurilor fiscale, posibil punct de inflexiune

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

BCR: Șansele de creștere a industriei în 2025 sunt reduse – Revenirea în S2 trebuie să fie puternică pentru a evita al 3-lea an de contracție. Trecerea măsurilor fiscale, posibil punct de inflexiune

Economia zonei euro stagnează și în iunie, din cauza serviciilor și industriei prelucrătoare

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți