Industria își continuă contracția – iulie, a treia lună consecutivă. Dependența de economia germană

O nouă lună de scădere pentru industria românească. În iulie, producția industrială a scăzut cu -0,3% comparativ cu iunie, și a crescut cu +2,4% în termeni anuali. Datele efective sunt puțin sub prognoza analiștilor de la Erste Bank, de +3% față de iulie 2024 și consensul pieței de 2,6%.

Iulie este a treia lună consecutivă de scădere a producției din acest an. Creșterea în termeni anuali din iulie este dată de efectul de bază, nu performanțelor deosebite de luna trecută.

Cumulat, în primele șapte luni, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, producţia industrială a scăzut atât ca serie brută (-1,3%), cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (-0,7%).

Economiștii Erste estimează declinul producției industriale la -0,4% până la finalul anului. Estimăm creșterea producției industriale la -0,4% în 2025. Indicatorii de încredere externă s-au îmbunătățit în august, iar comenzile noi pentru producția locală s-au accelerat semnificativ în mai și iunie. Pe de altă parte, indicatorii de încredere internă par afectați de măsurile de consolidare fiscală anunțate de guvern.

În iulie, activitatea în industria extractivă a crescut cu +1,9% (lună/lună) și cu +1% (an la an), industria prelucrătoare a scăzut cu -0,7% (lună/lună) și a crescut cu +3,1% (an/an), în timp ce activitatea în industria energetică s-a redus cu -0,5% (lună/lună) și cu -2,3% în termeni anuali.

Veștile bune sunt comenzile noi pentru industria prelucrătoare care au crescut cu +13,7% în luna mai (an/an), cea mai puternică rată anuală de creștere din toamna anului 2022, în timp ce în iunie au crescut cu +9,2% an/an.

Indicatorii de încredere pe piața internă au fost slabi în august. Indicele PMI BCR România pentru industria prelucrătoare a crescut în termeni absoluți la 49, dar a rămas sub pragul de neutralitate, indicând o contracție față de luna precedentă. Acest lucru este valabil din iunie 2024. Atât prețurile de achiziție, cât și cele de producție au crescut semnificativ în august, pe fondul creșterii TVA și a accizelor. Componenta comenzilor noi a atins cel mai înalt punct din ultimele 14 luni, ceea ce ar putea fi un semn al atingerii unui punct de inflexiune.

Indicatorul de încredere economică arată că încrederea în industria prelucrătoare a rămas neschimbată la -2,0 în august, pe fondul unei scăderi modeste a așteptărilor de producție, împreună cu o creștere a numărului de comenzi.

Industria românească este dependentă de Germania

Indicatorii de încredere de pe piețele externe au fost mixti în august. Componenta de producție a Indicelui Ifo al Climatului de Afaceri pentru Germania a scăzut ușor. Companiile au fost oarecum mai puțin mulțumite de activitatea curentă. Așteptările au fost revizuite ușor în scădere și încă nu există indicii de creștere a numărului de comenzi. Sentimentul în rândul producătorilor de bunuri de capital s-a îmbunătățit vizibil. Indicele PMI pentru industria prelucrătoare din zona euro HCOB a atins cel mai înalt nivel al ultimelor 38 de luni în august.