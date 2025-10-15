Industria își adâncește neașteptat căderea în august, pentru a patra lună consecutivă – ceva optimism pentru septembrie

Industria s-a contractat în august cu 2% comparativ cu luna anterioară, mai mult decât scăderea din iulie, de -1.1%. Contracția este mult mai mare decât anticipau economiștii de la BCR, anume -0,5% (lună/lună) și +0,5% (an/an). August este a patra lună consecutivă de contracție a producției industriale în acest an, conform datelor publicate miercuri de INS.

Industria prelucrătoare și-a redus activitatea cu 2,7% (l/l) în august, mai accentuat decât arăta indicatorul pentru industrie PMI, ducând la o scădere în termeni anuali la -1,6%. Una dintre cele mai afectate ramuri a fost cea automotive, unde contracția a fost de 5,5% (lună/lună), probabil efectul rezultatelor dezamăgitoare ale constructorilor auto germani din august (-18%). Parțial acest rezultat negativ ar putea fi explicat prin perioada de vacanțe din august, a reviziilor generale sau a schimbărilor de producție.

În industria extractivă producția a scăzut cu 4,4% (l/l) și 2,3% (an/an). Producția de energie s-a redus cu 0,3% dar a crescut cu 1,7%, sprijinită de un efect de bază favorabil.

Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut cu +12,5% în iulie (an/an), după ce în mai ajunseseră la ca mai mare rată de creștere anuală din toamna anului 2022 (+13,7%), urmată de o frânare la +9,4% în iunie.

Indicatori ceva mai optimiști pentru septembrie

Indicatorii de încredere internă din septembrie au arătat o îmbunătățire relativă. Indicele PMI (al managerilor de achiziții) pentru industria prelucrătoare calculat de BCR a crescut în termeni absoluți la 49,8, fără a depăși însă pragul care desparte contracția de expansiune. Din iunie 2024, PMI pentru industrie se păstrează sub pragul de 50. În septembrie, au crescut semnificativ atât prețurile de achiziție cât și cele de la poarta fabricii, ca urmare a efectelor majorărilor de taxe care încă se mai resimt. Îmbucurător este faptul că pentru prima dată din iunie 2024, comenzile noi din industria prelucrătoare au arătat o îmbunătățire iar comenzile noi pentru producția de export au depășit pragul de 50 în premieră de la începerea colectării datelor PMI la finele anului 2025.

Încrederea în industria prelucrătoare din sondajul sentimentului economic ESI al Comisiei Europene s-a îmbunătățit la -1,5 în septembrie, de la -1,8 în august. Acest lucru a fost determinat în principal de componenta așteptărilor, cu o contribuție pozitivă incrementală din partea stocurilor mai mici, în timp ce nivelul portofoliului de comenzi a scăzut. Deși managerii au raportat o creștere a utilizării capacității de producție în al treilea trimestru, o revenire durabilă pentru sectorul industriei prelucrătoare depinde de redresarea industriei la nivel european (în special Germania), speranțele fiind legate de intrarea în vigoare a stimulentelor fiscale promise de cancelarul Mertz.

Indicatorii de încredere externă au fost pe o tendință descendentă în septembrie. Componenta industriei prelucrătoare a indicelui Ifo pentru climatul de afaceri din Germania a scăzut marginal pentru a doua lună consecutiv. Companiile au raportat o ușoară deteriorare a situației lor actuale, ceea ce a dus la așteptări mai rezervate. Comenzile noi au continuat să scadă, iar optimismul timid al lunii anterioare în rândul producătorilor de bunuri de capital s-a evaporat. Indicele PMI pentru industria manufacturieră HCOB Germania a atins minimul ultimelor 2 luni în septembrie, de 49,5, față de 49,8 în luna anterioară. Acest lucru ar putea sugera că optimismul generat de activitatea de anticipare a tarifelor americane se estompează, în timp ce un euro mai puternic afectează competitivitatea.

