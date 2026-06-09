Industria germană crește modest – economiștii avertizează că stagnarea persistă

Producția industrială a Germaniei a crescut cu 0,4% în aprilie față de luna precedentă, în linie cu așteptările analiștilor, însă datele nu indică o revenire solidă a celei mai mari economii europene, potrivit analizelor publicate luni de Capital Economics și ING Bank.

Andrew Kenningham, economist-șef pentru Europa la Capital Economics, a arătat că evoluția din aprilie a fost „în linie cu așteptările analiștilor și puțin mai bună decât anticipasem noi”, dar a subliniat că, în pofida avansului lunar, producția industrială rămâne cu 0,5% sub nivelul din aprilie anul trecut și este de asemenea în scădere cu 0,5% în termeni trimestriali.

Datele arată creșteri ale producției în construcții, industria chimică și sectorul produselor metalice fabricate, în timp ce producția de automobile a înregistrat un declin puternic, de 4,7% față de luna precedentă.

Într-o altă notă prudentă, Carsten Brzeski, Global Head of Macro la ING Bank, consideră că rezultatele din aprilie nu justifică optimismul privind o redresare a industriei germane.

„Producția industrială a crescut pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, îmbunătățirea a fost prea mică pentru a aduce o ușurare semnificativă. În schimb, producția industrială este din nou aproape de stagnare, mai degrabă decât să semnaleze o revenire autentică”, a afirmat Brzeski.

Reziliența sectorului manufacturier ar putea fi temporară

Potrivit analiștilor, reziliența relativă a sectorului manufacturier în martie și aprilie ar putea fi temporară. Kenningham consideră că activitatea ar fi putut fi susținută de refacerea stocurilor de către companii, în anticiparea unor probleme de aprovizionare sau a unor costuri energetice mai ridicate.

„Deși sectorul manufacturier a fost relativ rezilient în martie și aprilie, ne îndoim că acest lucru va dura”, a spus economistul. El a adăugat că cererea dă deja semne de slăbiciune, în condițiile în care atât comenzile noi, cât și comenzile noi pentru export din sondajul PMI al industriei prelucrătoare au coborât mult sub pragul de 50 de puncte.

La rândul său, Brzeski a remarcat că producția industrială a stagnat practic în primele patru luni ale anului și rămâne cu aproximativ 12% sub nivelul de dinaintea pandemiei.

Creșterea construcțiilor, singurul element încurajator

Economistul ING consideră totuși că există câteva elemente pozitive în raportul din aprilie. „Ceea ce este mai încurajator este creșterea activității în sectorul construcțiilor”, a spus el, menționând și avansul exporturilor germane cu 0,9% față de luna precedentă.

Ambii economiști avertizează asupra deteriorării perspectivelor pentru lunile următoare. Kenningham atrage atenția că economia zonei euro dă semne de încetinire în trimestrul al doilea, iar problemele structurale ale industriei germane nu au dispărut.

„Factorii structurali care au apăsat asupra industriei germane încă dinaintea pandemiei, inclusiv concurența tot mai puternică din partea Chinei, nu s-au atenuat semnificativ”, a afirmat economistul Capital Economics.

Brzeski evidențiază, la rândul său, slăbiciunea comenzilor industriale, care au scăzut cu 3,8% în aprilie, după o perioadă de creștere puternică în a doua jumătate a anului trecut.

„Impulsul comenzilor interne din domeniul apărării și al constituirii de stocuri în anticiparea unor noi perturbări ale lanțurilor de aprovizionare a dispărut; cel puțin pentru moment”, a declarat acesta.

Potrivit economistului ING, perspectivele sunt afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, de prețurile ridicate la energie și de posibile noi dificultăți în lanțurile de aprovizionare. În plus, el consideră că lipsa reformelor structurale continuă să afecteze competitivitatea economiei germane.

„Datele privind producția industrială din această dimineață arată că revenirea industrială sperată pentru 2026 a fost din nou amânată. Chiar și prima creștere lunară de la începutul războiului din Orientul Mijlociu nu aduce un nou val de optimism. Este pur și simplu prea puțin”, a spus Brzeski.

Institutul ifo: Economia a crescut în 12 landuri germane în T1

În primul trimestru al anului 2026, activitatea economică a crescut în 12 landuri germane comparativ cu trimestrul precedent, potrivit unor noi calcule realizate de Institutul ifo.

Berlin și Brandenburg au înregistrat cele mai puternice creșteri, de câte 0,9%, urmate de Baden-Württemberg și Renania-Palatinat, cu câte 0,8%.

„Industria, în special, a avut un început de an puternic, unele landuri beneficiind mai mult decât altele”, a declarat Robert Lehmann, expert economic al Institutului ifo. „Totuși, creșterea accentuată a prețurilor provocată de războiul cu Iranul frânează avansul economic.”

În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, activitatea economică a crescut cu 0,4%. În Bavaria și Saxonia-Anhalt, economia a avansat cu câte 0,3%, iar în Saarland și Bremen cu câte 0,2%.

În schimb, economia s-a contractat în Renania de Nord-Westfalia cu 0,1%. Întrucât unele landuri din nordul Germaniei au înregistrat o creștere economică puternică anul trecut, evoluția economică de la începutul acestui an a fost mai slabă în aceste regiuni. De exemplu, în Schleswig-Holstein și Hamburg, activitatea economică a scăzut cu 0,5%, iar în Saxonia Inferioară cu 0,2%.

Majorarea cheltuielilor guvernamentale pentru apărare oferă un impuls vizibil economiei. „Regiunile cu o industrie de apărare bine dezvoltată din nordul și vestul Germaniei beneficiază semnificativ de reînarmarea și modernizarea sectorului de apărare”, a spus Lehmann.

Totuși, schimbările structurale din industrie devin tot mai evidente, iar impactul acestora diferă considerabil de la un land la altul. De exemplu, redresarea economică a fost modestă în Renania de Nord-Westfalia, unde importanța industriei în ansamblul economiei s-a redus semnificativ.

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