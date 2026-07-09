Industria germană a crescut peste așteptări în luna mai – Unele companii par să fi beneficiat de efectele războiului din Orientul Mijlociu

Producția industrială din Germania s-a dovedit surprinzător de rezilientă față de îngrijorările privind recesiunea, optimismul revenind treptat în cea mai mare economie europeană.

În luna mai, producția industrială germană a crescut cu 0,9% față de luna precedentă, accelerând de la 0,2% în aprilie. În primele cinci luni ale anului producția industrială a rămas neschimbată comparativ cu perioada anului anterior. Creșterea din mai a fost impulsionată de intensificarea activității în industria auto (+3,6% lunar), dar și ritmul sporit în sectorul construcțiilor (+0,9%), se arată într-o notă a ING Bank.

În ciuda războiului din Orientul Mijlociu și a creșterii prețurilor la energie, producția industrială se dovedește a fi mai rezilientă decât se anticipa. În primele două luni ale celui de-al doilea trimestru, producția industrială este de fapt în creștere, nu în scădere.

În mod surprinzător unele industrii sau companii par să fi beneficiat de efectele războiului din Orientul Mijlociu, deoarece rivalii asiatici au fost cei mai afectați de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Optimismul revine treptat

Privind în perspectivă, deschiderea Strâmtorii Ormuz, precum și atenuarea tensiunilor geopolitice (sau pur și simplu faptul că toată lumea a început să accepte că tensiunile geopolitice fac parte din noua normalitate), ar trebui să aducă un ușor impuls economiei germane. Cu toate acestea, nu va fi un impuls uriaș, ci mai degrabă un ușor avantaj.

În ciuda unor îmbunătățiri, așteptările managerilor din industrie rămân slabe, iar numărul comenzilor noi crește, dar într-un ritm foarte lent. Însă mai important sunt întârzierile din lanțurile de aprovizionare. Iar aceste verigi slabe din lanțul de aprovizionare nu sunt legate doar de Orientul Mijlociu, ci vor fi din ce în ce mai mult de valul de căldură și seceta din Europa, nivelurile apei din principalele căi navigabile de pe continent.

În același timp, cresc șansele ca Germania să poată să scape de șocurile exogene nefavorabile și pe plan intern să-și reformeze economia. Desigur, cel puțin pentru analiști, pachetul de reforme de săptămâna trecută ar fi putut fi mai îndrăzneț, dar prezentarea unui pachet de reformă a sistemului de sănătate și a pensiilor, dereglementare și reducerea birocrației, combinată cu o reformă a pieței muncii și a impozitelor, transmite un semnal puternic că guvernul este dispus (și capabil) să acționeze.

Reformele pot aduce o creștere viitoare

Nu este un pachet care va transforma peste noapte o economie stagnantă într-o economie înfloritoare. Este un pachet căruia îi lipsește, de asemenea, o strategie pentru ieftinirea energiei și reduceri de impozite pentru companii. Dar este un pachet care ar putea crea precondițiile, cadrul pentru creșterea viitoare. Reforma sistemului de sănătate și a pensiilor va pune finanțele publice pe o bază sustenabilă, având în vedere schimbările demografice, iar celelalte măsuri structurale ar putea elibera din frânele creșterii viitoare.

Dacă la aceasta se adaugă investițiile masive pentru infrastructură și apărare, prognoza pentru creșterea economică germană devine mai optimistă. Se pare că Germania a înțeles în sfârșit că succesul economic nu se întoarce simplu sau fără efort. Per total, evoluțiile din ultimele săptămâni au oferit însă ceva motive de optimism – pentru o schimbare.

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