Industria franceză încetinește – Cheltuielile militare ar putea dinamiza producția în 2026, dar riscurile rămân mari

După o vară dinamică, producția industrială franceză dă semne de încetinire în octombrie, indicând o contribuție mai modestă la creșterea PIB-ului la până la sfârșitul anului

Producția industrială a întreprinderilor franceze a scăzut ușor în octombrie, cu 0,1%, după un avans semnificativ în septembrie de 0,9%. În sectorul industrial mai larg, producția a crescut cu 0,2% în octombrie, după un avans de 0,7% în septembrie. Performanța sectorului a fost mixtă: producția de echipamente electrice, electronice și IT a scăzut brusc cu 2,2%, în timp ce activitățile de rafinare a petrolului și cocsificarea cărbunilor au crescut cu 3,6%, iar majoritatea celorlalte sectoare au rămas în general în stagnare.

În ultimele trei luni, producția industrială a crescut cu 0,2% față de cele trei luni anterioare, și cu 1,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Tabloul este mult mai sumbru în sectorul construcțiilor, unde volumul lucrărilor s-a contractat în octombrie cu 0,6% (lună/lună) și cu 1,4% (an/an).

Datele statistice relevă o imagine mixtă a industriei franceze. După accelerarea din iunie, avansul a frânat puternic, iar încrederea oamenilor de afaceri nu indică o redresare pe termen scurt. Sondajul în rândul managerilor din industrie realizat în noiembrie arată o scădere a așteptărilor în timp ce comenzile noi s-au împuținat brusc. Drept urmare, producția industrială va avea probabil o contribuție mai mică la creșterea PIB-ului în trimestrul al patrulea.

Prognozele pentru 2026 indică un tablou mixt, scriu analiștii de la ING Bank.

Privind spre 2026, perspectivele rămân mixte. Pe partea pozitivă, Franța ar trebui să continue să beneficieze de creșterea cheltuielilor militare globale. Fiind al doilea cel mai mare exportator de arme din lume, industria de apărare reprezentând aproape 5% din totalul industriei, Franța este țara europeană cea mai expusă acestei tendințe. Între 2022 și 2025, producția legată de apărare a crescut cu peste 20%, în timp ce producția industrială generală a rămas constantă. Registrele de comenzi și sentimentul din sectorul apărării rămân puternice, ceea ce sugerează că cheltuielile militare vor continua să sprijine producția industrială și creșterea PIB-ului.

Riscurile pentru 2026 sunt reprezentate de incertitudinea politică și fiscală care va afecta probabil investițiile în economie și creșterea slabă a activității economice, punând presiune asupra producției industrial destinată pieței interne. Per total, creșterea industrială va rămâne modestă în prima jumătate a anului viitor, cu o posibilă accelerare în a doua jumătate, susținută de planul de investiții în infrastructură al Germaniei – cu condiția ca acesta să dea rezultate. Economiștii ING Bank prognozează o creștere a PIB-ului de 0,9% în 2026, comparativ cu 0,8% în 2025.

