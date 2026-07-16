Industria europeană se împarte în două: modelul „în formă de K” redefinește economia zonei euro

Industria zonei euro traversează o transformare profundă, în care câștigătorii și perdanții sunt tot mai ușor de identificat. Deși producția industrială a rezistat mai bine decât se anticipa după izbucnirea conflictului dintre Israel și Iran, imaginea de ansamblu rămâne una de declin structural. Diferența este că nu toate sectoarele evoluează la fel.

Într-o analiză publicată de Capital Economics, Jack Allen-Reynolds, economist-șef adjunct pentru zona euro, descrie această evoluție drept una „în formă de K” (foto), în care o parte a industriei continuă să crească, în timp ce alta se află pe o pantă descendentă.

„Imaginea de ansamblu este că industria se află într-un declin structural, însă evoluția sa este «în formă de K»: producția din industriile de înaltă tehnologie și din sectorul apărării este în creștere, în timp ce în majoritatea celorlalte sectoare continuă să scadă”, scrie Allen-Reynolds, într-o notă transmisă investitorilor.

Conceptul de evoluție „în formă de K” a fost folosit inițial pentru a descrie recuperarea inegală a economiei după pandemie, însă economistul Capital Economics arată că acesta caracterizează acum și industria europeană. Practic, ramura ascendentă a literei „K” este reprezentată de industriile de înaltă tehnologie și de apărare, în timp ce ramura descendentă include majoritatea sectoarelor industriale tradiționale.

Conflictul din Orientul Mijlociu nu a afectat semnificativ producția

Potrivit analizei, scăderea de 0,2% a producției industriale din luna mai s-a datorat în principal Irlandei, ale cărei date statistice sunt extrem de volatile. Excluzând această economie, producția industrială din zona euro a crescut pentru a treia lună consecutiv.

Mai mult, sectoarele cu cel mai mare consum de energie au produs în luna mai cu aproximativ 2% mai mult decât în februarie, înainte de izbucnirea conflictului.

„Dacă excludem Irlanda, producția a crescut pentru a treia lună consecutiv, ceea ce sugerează că majorarea prețurilor la energie și perturbările lanțurilor de aprovizionare de la începutul războiului cu Iranul au avut un impact redus”, notează el.

Economistul avertizează însă că această reziliență pe termen scurt nu schimbă tendința de fond.

Tehnologia și apărarea trag economia înainte/ Sunt mai puțin vulnerabile șocurilor energetice și competiției din China

Analiza arată că, începând din 2019, producția din industriile de înaltă tehnologie a urmat un traseu ascendent, în timp ce majoritatea celorlalte sectoare au înregistrat scăderi.

Explicația este dublă. Pe de o parte, aceste industrii consumă mai puțină energie și sunt mai puțin vulnerabile la șocurile provocate de creșterea prețurilor la gaze și electricitate. Pe de altă parte, ele sunt mai puțin expuse competiției venite din China.

În paralel, industria de apărare traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimele decenii. Producția de vehicule militare, armament și muniții crește accelerat, pe fondul majorării bugetelor militare în Europa.

„Este probabil ca producția militară să continue să crească pe măsură ce guvernele își majorează cheltuielile pentru apărare.”

În schimb, perspectivele pentru majoritatea ramurilor industriale sunt în continuare dificile. Costurile ridicate ale energiei și concurența tot mai puternică din partea Chinei continuă să afecteze competitivitatea producătorilor europeni.

Capital Economics consideră că eventualele modificări ale politicii comerciale a Uniunii Europene nu vor fi suficiente pentru a schimba această tendință în viitorul apropiat.

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