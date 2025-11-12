cursdeguvernare

miercuri

12 noiembrie, 2025

Stiri

Industria europeană de apărare ar putea crește cu aproape 30% în următorii 5 ani, până la 235 mld. euro în 2030

De Vladimir Ionescu

12 noiembrie, 2025

Piața europeană de apărare și aerospațială este estimată să atingă 183 de miliarde de dolari în 2025, cu o prognoză de creștere până la 235 de miliarde de dolari până în 2030 – ceea ce reprezintă un ritm anual mediu de 5,1% -, susținută de cererea în creștere și expansiunea strategică în regiune, potrivit analiștilor brokerului FreeDom24.
Creșterea semnificativă a cheltuielilor militare și noul val de investiții în start-up-uri și cercetare-dezvoltare sunt așteptate să transforme sectorul.

Bugetul militar total al statelor membre UE ar urma să ajungă la un nivel record de 381 de miliarde de euro în 2025, cu o creștere de 19% față de anul precedent. Investițiile în R&D sunt așteptate să depășească 17 miliarde de euro anul acesta (față de 13 miliarde de euro în 2024), majoritatea fiind direcționate către echipamente de apărare, sisteme satelitare, drone și securitate cibernetică.

Prognozele indică o creștere anuală de 10–11% a veniturilor din sectorul apărării europene în următorul deceniu, iar cifra de afaceri ar putea să se tripleze până în 2035.


„Europa traversează o perioadă de transformare fundamentală a arhitecturii sale de apărare. (…) Bugetele în creștere, apariția fondurilor private și influxul de capital de risc fac din sectorul apărării unul dintre cele mai dinamice din Europa”, a declarat Radu-Iulian Pădurean, Network Development Manager la Freedom24.

Oportunități de investiții

Unul dintre reperele anului este lansarea Bpifrance Défense, primul fond francez dedicat exclusiv industriei de apărare și destinat investitorilor privați. Fondul intenționează să susțină aproximativ 500 de companii, dintre care 70% franceze și 30% europene, cu un randament anual estimat la 5%.

Creșterea cheltuielilor pentru apărare generează interes atât pentru companiile mari din domeniu, cât și pentru firmele emergente din segmente tehnologice specializate.

Principalii producători: Airbus, Thales, Dassault Aviation și Leonardo rămân beneficiari majori ai bugetelor extinse și ai contractelor de export.

Subcontractori tehnologici: companiile active în inteligență artificială, tehnologie satelitară, securitate cibernetică sau sisteme autonome atrag investiții crescute, fiind vizate inclusiv de fondul Bpifrance Défense.


Instrumente financiare: ETF-uri precum VanEck Defence UCITS ETF și iShares U.S. Aerospace & Defence ETF oferă acces diversificat la sector fără selecția individuală a acțiunilor.

(Citește și: ”Video / Concluziile summitului liderilor UE de la Copenhaga: Sprijin pentru Zidul anti-drone de pe Flancul Estic, capacități comune de apărare, inclusiv în industrie”)

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
