La fel ca în luna iunie, producția industrială din zona euro a scăzut în iulie cu 0,1% față de luna precedentă. Aceasta reprezintă o revenire la realitate pentru sectorul industriei prelucrătoare, după ce începutul anului surprinsese cu creșteri neașteptate.

Activitatea fabricilor europene rămâne modestă, însă există speranțe pentru o evoluție mai solidă spre sfârșitul anului, date fiind fondurile alocate industriei de apărare.

După ce în luna iunie activitatea a fost slabă, producția industrială din zona euro a crescut timp de patru luni consecutive, în ciuda crizei din Orientul Mijlociu și a prețurilor mai mari la energie. Suplimentarea cheltuielilor pentru apărare sprijină anumite sectoare ale industriei prelucrătoare. Cu toate acestea în ultimele luni, industria a stagnat.

Cele mai recente date privind producția industrială nu sunt dezastruoase, dar evidențiază o pierdere a avântului. Producția din zona euro a scăzut cu 0,1% în iulie, după o scădere similară în iunie, rămânând practic la același nivel față de anul precedent. Deși sectoare precum cel al bunurilor de capital și cel energetic au dat dovadă de reziliență, slăbiciunea industriilor orientate către consum rămâne evidentă, în special în cazul bunurilor de consum de consum curent, unde producția a înregistrat o scădere pronunțată față de anul trecut.

Cu toate acestea, deși cifrele privind producția rămân modeste, optimismul companiilor din sectorul industriei prelucrătoare este în creștere. Indicatorul PMI a semnalat o accelerare a producției în august, în ciuda unor noi scumpiri a energiei. Prin urmare, deși este puțin probabil ca sectorul industriei prelucrătoare să contribuie semnificativ la creșterea PIB-ului în trimestrul al treilea, există speranțe pentru o performanță mai bună spre sfârșitul anului.

Evoluția industriei a fost mai bună în țările din Europa Centrală și de Est (ECE) la începutul celei de-a doua jumătăți a anului, excepție făcând România, unde s-a înregistrat cea mai mare contracție a producției.

Această îmbunătățire a activității fabricilor a fost deosebit de pronunțată în Croația, unde avansul producției a accelerat de la o medie de sub 1% în primul semestru la peste 7% în luna iulie în termeni anuali.

Ungaria, Polonia și Cehia au consemnat, de asemenea, o accelerare vizibilă, creșterea din iulie atingând aproximativ 3,5% în ritm anual.

Slovacia a trecut de la o scădere a producției industriale în prima jumătate a anului la o creștere pozitivă de peste 2% în iulie, în timp ce situația s-a îmbunătățit și în Slovenia.

În schimb, situația rămâne considerabil mai slabă în România. Contracția producției industriale a României s-a accentuat în iulie, la peste 6%, fapt ce reflectă slăbiciunea generală a economiei românești.

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